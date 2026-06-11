夢グループのCMでの「社長～」のフレーズでも知られる歌手・保科有里が11日、自身のインスタグラムを更新。東京駅で有名女優と遭遇したことを明かした。



【写真】まさかの遭遇 駅のホームの有名女優に「すごいすご～い」

福島へ行こうとしていたという保科。「東京駅ホームで待ってたら『保科さ～ん!?』と声をかけて下さったのがなんと柴田理恵さん」と記し、プラットホームの新幹線のすぐ横で女優・柴田理恵と撮影した2ショットを公開した。お互いにマスク着用とはいえ、ひと目で分かる姿だ。



保科は「先日、ラジオ大阪でゲストに出て頂いて、 もう楽しくて楽しくて」と、毎週日曜日放送のラジオ大阪「石田社長・保科有里の いきます！やります！まかせます！」に出演した際のことを振り返った。



5月29日には番組出演時のノリノリで寄り添う姿をアップ。「テレビと変わらない気さくで楽しいお人柄 もう勝手にお友達になってしまった気分になるかたです」と意気投合したことをうかがわせている。



「この偶然に興奮～ 朝からお会いして、良い１日になりそう♡」と続け、最後は決め台詞とも言える「すごいすご～い」で結んだ。



ファンからは「本当 すごいすご～い」「お互いマスクされてるのに判別出来るとは…」「良い出会いができましたね」「すごい偶然ですね」といったコメントが寄せられていた。



石川県出身の保科は1993年「神無月に抱かれて」でデビュー。2008年リリースの「さくらの花よ泣きなさい」で作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞している。石田重廣社長と出演する夢グループの通販CMが話題となった。



（よろず～ニュース編集部）