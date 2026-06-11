ホラン千秋、“物件好き”を告白「マンション見るのも、モデルルーム見るのも大好き」
タレントのホラン千秋（37）が11日、都内で行われた『SUUMO AWARD 2026』授賞式に登壇。白のパンツスタイルで笑顔を見せ、会場を魅了した。
【全身ショット】笑顔がすてき…エレガントな白のパンツスタイルで登場したホラン千秋
『SUUMO AWARD 2026』とは、新築マンション購入者の声をベースに、顧客満足度などさまざまな観点で企業をランキング化したもの。授賞式では、首都圏エリアの分譲マンションデベロッパー・販売会社の部における個別部門と総合評価の最優秀賞を表彰し、ホランはプレゼンターを務めた。
ゲストプレゼンテーターとして、サプライズで登場したホランは、エレガントな白のパンツスタイルで、集まった受賞企業の人々の大きな拍手のなか登場。「先日、梅雨入りしたんですけれども、今日はお天気もいいということで、皆さんの、この華やかなアワードの場をですね、一緒にお祝いしてくれてるのかなという空模様で、今日ご一緒できるの大変うれしいです」とあいさつした。
また。「ほんとに物件大好きですので、マンション見るのも大好きですし、モデルルーム見るのも大好きなので…」と“物件好き”を告白。「今日一緒にほんとにワクワクしながら、このアワードを楽しめたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします」と結んで、受賞企業の人々にトロフィーの贈呈を行った。
また、アワード後半には。ホランとSUUMO編集長・池本洋一氏が、住まいへのこだわりや、自宅での理想の過ごし方などを明かすトークセッションも実施した。
【全身ショット】笑顔がすてき…エレガントな白のパンツスタイルで登場したホラン千秋
『SUUMO AWARD 2026』とは、新築マンション購入者の声をベースに、顧客満足度などさまざまな観点で企業をランキング化したもの。授賞式では、首都圏エリアの分譲マンションデベロッパー・販売会社の部における個別部門と総合評価の最優秀賞を表彰し、ホランはプレゼンターを務めた。
また。「ほんとに物件大好きですので、マンション見るのも大好きですし、モデルルーム見るのも大好きなので…」と“物件好き”を告白。「今日一緒にほんとにワクワクしながら、このアワードを楽しめたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします」と結んで、受賞企業の人々にトロフィーの贈呈を行った。
また、アワード後半には。ホランとSUUMO編集長・池本洋一氏が、住まいへのこだわりや、自宅での理想の過ごし方などを明かすトークセッションも実施した。