ＪＲＡは１１日、宝塚記念出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

２ケタの増減があったのは、フルゲート１８頭のうち前走で海外出走の１頭を除く、３頭だった。最も変化があったのは３０キロ増の４９８キロを計測したマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）。前走の日経賞は１２キロ減の４６８キロで勝利を飾っているが、２走前の湾岸Ｓ（３勝クラス）は４８０キロで勝ち上がっている。前走から２か月半ぐらい間隔が空いたが、成長分と見るかかどうか、それとも本番では前走と同じぐらいに帳尻を合わせてくるだろうか。

続いて増減の多かった馬は、１２キロ増の４９４キロだったレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）と５１４キロだったタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）の２頭。前者は昨年の有馬記念（４着）から５か月半ぶりの実戦だが、今回は長距離輸送も控えている。後者は天皇賞・春（６着）をステップに臨んできたが、前走時の調教後馬体重も１８キロ増だったため、本番できっちりと合わせてきそうだ。

前走で海外に出走したのは１頭。カタールのアミールトロフィー（７着）から臨むビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は４７０キロを計測した。直近はすべて海外で出走しているが、国内最後のレースとなった昨年の天皇賞・春（２着）は４５４キロで出走している。