クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』新ビジュアル解禁 マット・デイモン演じる英雄の姿公開
映画『オッペンハイマー』でアカデミー賞作品賞・監督賞を受賞したクリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）より、新ビジュアルと場面写真が解禁された。あわせて、ムビチケ前売券の発売も決定した。
【画像】試練だらけの故郷への帰還の旅に向かう直前の場面
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄譚「オデュッセイア」が原作。西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王、オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。
10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描く本作は、長編映画史上初めて全編IMAXフィルムで映像化。最新のIMAX技術を駆使し、世界各地で撮影された圧倒的スケールの映像体験が期待されている。
主人公オデュッセウスを演じるのはマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストが集結した。
今回解禁された新ビジュアルには、重厚な鎧をまとったオデュッセウスが、自身の倍以上の背丈がある巨人兵たちに立ち向かう姿が描かれている。圧倒的なスケール感と迫力あふれるアクションを予感させるビジュアルとなっている。
あわせて公開された場面写真は、トロイア戦争を勝利へ導いた英雄オデュッセウスの姿を捉えたもの。背後にはギリシャ軍の船団と兵士たちが並び、故郷への過酷な帰還の旅へ出発する直前の一幕が切り取られている。
また、本作のムビチケ前売券の発売も決定。カードタイプのムビチケカードとオンライン券が、6月12日午前10時より全国の上映劇場（一部劇場を除く）や各販売サイトで発売される。価格は1600円（税込）。
さらに、ノーラン監督の代表作『インターステラー』のシネマコンサートの開催も決定。映画本編の上映とフルオーケストラによる生演奏を組み合わせた特別公演として、9月26日に東京国際フォーラム・ホールAで開催される。
『オッペンハイマー』『TENET テネット』『ダンケルク』『インセプション』『インターステラー』、そして『ダークナイト』三部作など、数々の傑作を生み出してきたノーラン監督。世界興行収入の累計は60億ドル（約9540億円）を超え、アカデミー賞では49ノミネート、18受賞を記録している。最新作『オデュッセイア』も、2026年最大級のエンターテインメント超大作として、大きな注目を集めそうだ。
【画像】試練だらけの故郷への帰還の旅に向かう直前の場面
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄譚「オデュッセイア」が原作。西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王、オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。
主人公オデュッセウスを演じるのはマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストが集結した。
今回解禁された新ビジュアルには、重厚な鎧をまとったオデュッセウスが、自身の倍以上の背丈がある巨人兵たちに立ち向かう姿が描かれている。圧倒的なスケール感と迫力あふれるアクションを予感させるビジュアルとなっている。
あわせて公開された場面写真は、トロイア戦争を勝利へ導いた英雄オデュッセウスの姿を捉えたもの。背後にはギリシャ軍の船団と兵士たちが並び、故郷への過酷な帰還の旅へ出発する直前の一幕が切り取られている。
また、本作のムビチケ前売券の発売も決定。カードタイプのムビチケカードとオンライン券が、6月12日午前10時より全国の上映劇場（一部劇場を除く）や各販売サイトで発売される。価格は1600円（税込）。
さらに、ノーラン監督の代表作『インターステラー』のシネマコンサートの開催も決定。映画本編の上映とフルオーケストラによる生演奏を組み合わせた特別公演として、9月26日に東京国際フォーラム・ホールAで開催される。
『オッペンハイマー』『TENET テネット』『ダンケルク』『インセプション』『インターステラー』、そして『ダークナイト』三部作など、数々の傑作を生み出してきたノーラン監督。世界興行収入の累計は60億ドル（約9540億円）を超え、アカデミー賞では49ノミネート、18受賞を記録している。最新作『オデュッセイア』も、2026年最大級のエンターテインメント超大作として、大きな注目を集めそうだ。