浜田雅功＆貫地谷しほり、“朝ドラ俳優行きつけ”スポットで2ショット「こんなおしゃれスポット来たことない！」
ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、俳優の貫地谷しほりと朝ドラ俳優行きつけスポットを訪れる。
【動画】二人で音頭を取って！新コーナー「ごぶクジ」に臨む浜田雅功＆貫地谷しほり
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住み、NHK大阪がある谷町四丁目を“自転車”で移動していたという貫地谷。そんな貫地谷と谷町の朝ドラ俳優行きつけスポットを当時の思い出とともに巡っていくのだが、宝くじが好きだという貫地谷のために、相方の“運”が試される新企画「ごぶクジ」を使ってロケを敢行する。
各スポットで、「ご」と「ぶ」の入った番組特製の２択クジを引き、「ご」が出ればアタリの楽しみ方、「ぶ」が出ればハズレの楽しみ方をするというシンプルなルール。宝くじの最高当選額が3000円という貫地谷のクジ運にロケの命運が託される。
まず向かったのは、NHK大阪からほど近い朝ドラ俳優が撮影の合間に利用する“癒しスポット”。移動中、貫地谷は「（朝ドラは）順番通りに撮らないから、どのシーンを撮っているかわからない。一日中泣いてるシーンがあったり…」と、朝ドラ撮影の過酷な裏側を告白。すると役者経験のある浜田も、「シーンのつながりを忘れて、髪の毛を切りすぎて、スタッフさんがざわついた」と“ドラマ撮影あるある”を明かす。
到着したのは「難波宮跡公園」。貫地谷は「こんなおしゃれスポット来たことない！」と、去年オープンした話題の公園一体型商業エリア「なノにわ」に驚がくする。浜田は「なノにわって言うの？誰が考えたんや」と、“大阪らしさ全開”のネーミングに思わずツッコミ。ここでは、知る人ぞ知る大阪名物おこわ「とん蝶」をかけて運試し。とん蝶が大好物だという貫地谷だが、果たして食べることはできるのか。
【動画】二人で音頭を取って！新コーナー「ごぶクジ」に臨む浜田雅功＆貫地谷しほり
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れて大阪の街を大満喫する。
各スポットで、「ご」と「ぶ」の入った番組特製の２択クジを引き、「ご」が出ればアタリの楽しみ方、「ぶ」が出ればハズレの楽しみ方をするというシンプルなルール。宝くじの最高当選額が3000円という貫地谷のクジ運にロケの命運が託される。
まず向かったのは、NHK大阪からほど近い朝ドラ俳優が撮影の合間に利用する“癒しスポット”。移動中、貫地谷は「（朝ドラは）順番通りに撮らないから、どのシーンを撮っているかわからない。一日中泣いてるシーンがあったり…」と、朝ドラ撮影の過酷な裏側を告白。すると役者経験のある浜田も、「シーンのつながりを忘れて、髪の毛を切りすぎて、スタッフさんがざわついた」と“ドラマ撮影あるある”を明かす。
到着したのは「難波宮跡公園」。貫地谷は「こんなおしゃれスポット来たことない！」と、去年オープンした話題の公園一体型商業エリア「なノにわ」に驚がくする。浜田は「なノにわって言うの？誰が考えたんや」と、“大阪らしさ全開”のネーミングに思わずツッコミ。ここでは、知る人ぞ知る大阪名物おこわ「とん蝶」をかけて運試し。とん蝶が大好物だという貫地谷だが、果たして食べることはできるのか。