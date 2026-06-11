カンテレ秦令欧奈アナ、男性アナ初の本格写真集を記念し初トークライブ開催決定 “リアルな親友”がゲスト【公演概要】
『旬感LIVE とれたてっ！ 』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈が7月18日、梅田Lateral(大阪府大阪市北区)で初のトークライブに臨むことが発表された。
【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈
秦アナにとって初のトークライブ『秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1』は、男性アナウンサーとしては初の本格写真集の発売および秦アナの誕生日を記念して実施。秦アナのリアルな親友をゲストに迎え、テレビでは見せない素顔やプライベートトーク、仕事の裏話、来場者参加型企画などを通じて、来場者との距離感を大切にしたアットホームなトークライブを届ける。
また正解者にマル秘プレゼントを用意したクイズコーナーや、来場者からの質問に“ほぼNGなし”でお答えするコーナーなど、盛りだくさんの内容を予定している。同イベントで秦アナが最も大切にしたいのは、「来場されるみなさまとの距離感」だという。「来場されたみなさまも“愉快な仲間”の一人として、友達のように気軽に楽しんでほしい」という思いから、台本や構成にとらわれない、自由で温かいトークライブを目指す。
【公演概要】
『秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1』
日時：7月18日(土) 開場11：30／開演12:30
会場：梅田Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル2F)
料金：前売り2500円／当日3000円
出演：秦令欧奈(カンテレアナウンサー)、秦令欧奈の親友
【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈
秦アナにとって初のトークライブ『秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1』は、男性アナウンサーとしては初の本格写真集の発売および秦アナの誕生日を記念して実施。秦アナのリアルな親友をゲストに迎え、テレビでは見せない素顔やプライベートトーク、仕事の裏話、来場者参加型企画などを通じて、来場者との距離感を大切にしたアットホームなトークライブを届ける。
【公演概要】
『秦令欧奈と愉快な仲間たち Vol.1』
日時：7月18日(土) 開場11：30／開演12:30
会場：梅田Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル2F)
料金：前売り2500円／当日3000円
出演：秦令欧奈(カンテレアナウンサー)、秦令欧奈の親友