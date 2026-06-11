プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、各界から追悼の声が相次いだ。

お笑いタレント・はなわは自身のXを更新し、今年1月に開催した芸歴30周年単独ライブでの2ショット写真などを添えて「今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした。これからも感謝の気持ちを込めて『伝説の男 ビバガッツ』を歌い続けたいと思います。」などと長文で感謝の思いをつづった。

1986年放送のNHK連続テレビ小説「はね駒」で共演した俳優の渡辺謙もXで撮影秘話を明かしつつ「あったかい方でした ご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ。

フリーアナウンサーの宮根誠司は日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の生放送で功績を伝えつつ「この番組にも何度も出ていただきました。ガッツさん、本当にありがとうございました。お悔やみ申し上げます」と哀悼の意を示した。

ボクシング界ではWBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏が、所属事務所を通じて「ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。お会いするといつも朗らかで、優しく接して下さいました。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします」と心境を語った。

人気漫画「キン肉マン」の原作者「ゆでたまご」の嶋田隆司氏はXにガッツさんとの2ショットを掲載。そして「2年前 お孫さんがキン肉マンの大ファンだということでご自宅にうかがった時はあんなに元気だったのに、、、」と親交を明かした。そして「でも76歳は若すぎるよ 謹んでガッツ石松さんのご冥福をお祈りいたします」と悲しみをつづった。