【6・11から】ビッグボーイ、父の日特別メニュー開始 生ビール大ジョッキは中ジョッキ価格に（一覧）
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、きょう11日より期間限定で「父の日特別企画」をスタートした。
【画像多数】いつも頑張るお父さんに感謝…ビッグボーイ父の日メニューの数々
父の日メニューとして登場する「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」は、赤身と脂身のバランスが良いサーロインを300℃の高温直火で焼き上げ、看板メニューの“大俵ハンバーグ”やベイクドポテトなどと一緒に楽しめる。使用する黒毛和牛のサーロインは、肉質等級が4等級以上のものを使用し、ジューシーでとろけるような味わい。
また、肉厚で旨みのある殻付き海老グリルと一緒に楽しめる「サーロイン（80g）＆殻付き海老グリル（2尾）」や、サーロインのおいしさをシンプルに堪能できる「サーロイン（160g）」も販売する。
さらに、生ビール大ジョッキが中ジョッキの価格と同じ550円（税込605円）となり、父の日メニュー注文者には300円引クーポンを配布する。
■「父の日特別企画」概要
「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」
150g：2490円（税込2739円）
200g：2650円（税込2915円）
250g：2850円（税込3135円）
「サーロイン（80g）＆殻付き海老グリル（2尾）」
2390円（税込2629円）
「サーロイン（160g）」
2990円（税込3289円）
「カットサーロイン（80g）のトリプルグリル（カットサーロイン80g／グリルチキン100g／手ごねハンバーグ100g）」
2490円（税込2739円）
「カットサーロイン（80g）&手ごねハンバーグ」
2390円（税込2629円）
・期間限定で、生ビール大ジョッキを中ジョッキの価格の550円（税込605円）で提供
対象期間：6月11日（木）〜6月21日（日）
・「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」をはじめとした父の日メニュー注文で、お得な300 円引クーポンをプレゼント
配布期間：6月11日（木）〜6月21日（日）
有効期限：6月22日（月）〜7月31日（金）
【画像多数】いつも頑張るお父さんに感謝…ビッグボーイ父の日メニューの数々
父の日メニューとして登場する「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」は、赤身と脂身のバランスが良いサーロインを300℃の高温直火で焼き上げ、看板メニューの“大俵ハンバーグ”やベイクドポテトなどと一緒に楽しめる。使用する黒毛和牛のサーロインは、肉質等級が4等級以上のものを使用し、ジューシーでとろけるような味わい。
さらに、生ビール大ジョッキが中ジョッキの価格と同じ550円（税込605円）となり、父の日メニュー注文者には300円引クーポンを配布する。
■「父の日特別企画」概要
「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」
150g：2490円（税込2739円）
200g：2650円（税込2915円）
250g：2850円（税込3135円）
「サーロイン（80g）＆殻付き海老グリル（2尾）」
2390円（税込2629円）
「サーロイン（160g）」
2990円（税込3289円）
「カットサーロイン（80g）のトリプルグリル（カットサーロイン80g／グリルチキン100g／手ごねハンバーグ100g）」
2490円（税込2739円）
「カットサーロイン（80g）&手ごねハンバーグ」
2390円（税込2629円）
・期間限定で、生ビール大ジョッキを中ジョッキの価格の550円（税込605円）で提供
対象期間：6月11日（木）〜6月21日（日）
・「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」をはじめとした父の日メニュー注文で、お得な300 円引クーポンをプレゼント
配布期間：6月11日（木）〜6月21日（日）
有効期限：6月22日（月）〜7月31日（金）