元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。栃木県出身。社長を務めたガッツ・エンタープライズが11日、発表した。

日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）では、訃報を速報で伝えた。所属事務所のリリースを西尾桃アナウンサーが読み上げると、MCの宮根誠司は「ボクサー時代は世界チャンピオンで、ハードパンチャーで、我々を楽しませていただき…」と切り出した。

ガッツさんの現役時代、宮根はまだ10代の少年だったが、印象に残っている様子だった。「三度笠姿でリングに上がってね、幼いころ、貧しかったころを思い出して、親御さんのためにお金を稼ぐんだってリングに上がられたのを覚えていますけどね」と振り返った。

芸能活動での功績も振り返った。「ボクサーを引退してからは、芸能界でエンターテイナーとして…OK牧場もそうですし」。また「76歳ってまだお若いですね」とも。「この番組にも何度も出ていただきました。ガッツさん、本当にありがとうございました。お悔やみ申し上げます」と哀悼の意を示した。