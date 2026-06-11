中学卒業と同時にプロレスラーへの道を歩み始めた、にかほ市出身の15歳を紹介します。



まだ正式なデビュー前ですが、先月、観客の前で行う練習試合に初めて出場し、先輩レスラーに挑みました。



子どもたちと現役のプロレスラーが同じリングの上で準備体操。



先月、千葉県のプロレス団体JTOが仙北市の角館地区で行った大会の試合前、地元の中学生などが参加するイベント、“プロレス教室”が開かれました。





実際に技を学び…なんてことはさすがに行いませんが、久しくプロレスの大会が開かれることがなかった街でのこうした催しは、子どもたちにとって、貴重な体験になったかもしれません。この次の出番を控えていたのが、ほんの少し前まで子どもたちと同じ中学生だった、覆面姿の“見習いレスラー”練習生Kさん「身長…最近測ってなくてあんまわかんないですけど150…7とかあるんですかね…フフッ…わかんないです！わかんないです！フフ」その正体は…不明。将来的には覆面レスラーとして正式にデビューする予定です。デビュー前の今は、「練習生K」と名乗る15歳は、先月、自身のSNSで…「こんばんは！練習生Kはマスクマンガールになります！」マン？？ ガール？？団体の代表、TAKAみちのく選手は「直訳すると覆面男少女になってしまう」とSNS上で即座にツッコミましたが、当の本人は“オイシイなぁ”と考えたのか、今もこの投稿を残し続けています。今年3月、中学卒業と同時に団体に加わった練習生Kさんは、にかほ市出身の15歳。練習生Kさん「小学生のときですね…コロナ禍で何にもやることがなくて、たまたまテレビをつけたら、オカダ・カズチカさんが試合をしていて。それを見て、かっこいい職業だなと思って。元気ももらえたし、勇気ももらえる最高のスポーツだと思って、（プロレスラーに）なろうと思いました」Kさんが門を叩いた団体JTOでは、すでに多くの女性選手が活躍しています。まずは先輩たちと同じリングに立たなければ、その先の道は開けません。練習生Kさん「高校行かなくていいのかな…プロレス1本でやっていけるのかなって不安な面はありましたけど。去年ですね。藤田晃生選手…私が憧れてる選手が最年少で優勝果たしたということで、そこに刺激を受けまして。もう中学卒業したら飛び込んでやろうと思って、今に至ります」Kさんが、プロレス団体に飛び込んでから、約2か月。地元の秋田で行われる大会で、プロレスラーになるための入り口に立つ機会が訪れました。団体では、デビュー前の練習生たちが、観客の前で短時間の試合を行う機会を設けています。「練習生K…入場！！！」「しゃぁ！！！！」Kさんにとって、観客の前で試合を行うのは初めて。自らの存在を広く知ってもらう、大きなチャンスでもあります。相手を務めるのは、団体屈指の人気レスラー、稲葉ともか選手。中学を卒業してすぐにレスラーを志したという共通点がある2人が、3分間の試合に臨みます。15年間の人生の中で、Kさんは、野球、水泳、陸上競技を経験してきました。相手とがっちり組み合い、力と技を競うスポーツの経験はありません。団体の代表などから指導を受け、ゼロからプロレスを学ぶ日々。たとえ基本的な技でも、まだ見習いレスラーのKさんにとって、ダメージは小さくありません。今は痛みに耐え、3カウントを奪われないようにするだけで精一杯。たとえ練習試合だろうと、一切、攻撃の手を緩めない、稲葉選手。残り時間は…あとわずか。何度も何度もマットに叩きつけられ、抑え込まれ、このままなすすべなく終わると思いきや…「（投げ防ぎ反撃～時間切れ）」簡単には負けない、簡単にはあきらめない試合を積み重ねていけば、いつか、憧れの先輩たちに追いつく日が、訪れるはずです。練習生Kさん「怖くもないし不安も全然ないので…そこら辺はもう全然大丈夫です」「夢はプロレスを全国、全世界に広めて、自主興行をすることですかね」記者「秋田で？」練習生Kさん「いや、地元のにかほ市で！！やらせてもらいます」Kさんが、にかほ市出身の15歳であることが初めて明かされたのは、今回の大会の、すべての試合が終わった後でした。TAKAみちのく選手「秋田の皆様に一言ご挨拶を」「（Kコール）」練習生Kさん「皆様初めましてJTO練習生のKです…私は秋田県にかほ市出身です」「（どよめく）」練習生Kさん「秋田県で有名になり、そして全国で有名になり、プロレス界で有名になってやります！そして大きくなって秋田にまた戻ってきます……応援よろしくお願いしまーす！！！」練習生Kさん「自分がそもそもプロレスラーの…練習生にすらなれないと思ってたので、結構驚いてますね」「憧れの選手みたいに強くなって、最年少で優勝して、最年少でベルトを獲る。そこがまず目標です」そのためには1日でも早く、見習いレスラーである「練習生」という立場を卒業し、すでに活躍する先輩たちのように1人前のレスラーにならなければいけません。今年10月に秋田で開催される大会での正式デビューを目指します。※6月11日午後6時15分のABS news every.でお伝えします