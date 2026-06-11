【特集】にかほ市出身・15歳の覆面女性レスラー「練習生K」 デビュー前の練習試合に初めて出場 マスクの下に秘められた大きな夢とは 秋田
中学卒業と同時にプロレスラーへの道を歩み始めた、にかほ市出身の15歳を紹介します。
まだ正式なデビュー前ですが、先月、観客の前で行う練習試合に初めて出場し、先輩レスラーに挑みました。
子どもたちと現役のプロレスラーが同じリングの上で準備体操。
先月、千葉県のプロレス団体JTOが仙北市の角館地区で行った大会の試合前、地元の中学生などが参加するイベント、“プロレス教室”が開かれました。
この次の出番を控えていたのが、ほんの少し前まで子どもたちと同じ中学生だった、覆面姿の“見習いレスラー”
練習生Kさん
「身長…最近測ってなくてあんまわかんないですけど150…7とかあるんですかね…フフッ…わかんないです！わかんないです！フフ」
その正体は…不明。
将来的には覆面レスラーとして正式にデビューする予定です。
デビュー前の今は、「練習生K」と名乗る15歳は、先月、自身のSNSで…
「こんばんは！練習生Kはマスクマンガールになります！」
マン？？ ガール？？
団体の代表、TAKAみちのく選手は「直訳すると覆面男少女になってしまう」とSNS上で即座にツッコミましたが、当の本人は“オイシイなぁ”と考えたのか、今もこの投稿を残し続けています。
今年3月、中学卒業と同時に団体に加わった練習生Kさんは、にかほ市出身の15歳。
練習生Kさん
「小学生のときですね…コロナ禍で何にもやることがなくて、たまたまテレビをつけたら、オカダ・カズチカさんが試合をしていて。それを見て、かっこいい職業だなと思って。元気ももらえたし、勇気ももらえる最高のスポーツだと思って、（プロレスラーに）なろうと思いました」
Kさんが門を叩いた団体JTOでは、すでに多くの女性選手が活躍しています。
まずは先輩たちと同じリングに立たなければ、その先の道は開けません。
練習生Kさん
「高校行かなくていいのかな…プロレス1本でやっていけるのかなって不安な面はありましたけど。去年ですね。藤田晃生選手…私が憧れてる選手が最年少で優勝果たしたということで、そこに刺激を受けまして。もう中学卒業したら飛び込んでやろうと思って、今に至ります」
Kさんが、プロレス団体に飛び込んでから、約2か月。
地元の秋田で行われる大会で、プロレスラーになるための入り口に立つ機会が訪れました。
団体では、デビュー前の練習生たちが、観客の前で短時間の試合を行う機会を設けています。
「練習生K…入場！！！」「しゃぁ！！！！」
Kさんにとって、観客の前で試合を行うのは初めて。
自らの存在を広く知ってもらう、大きなチャンスでもあります。
相手を務めるのは、団体屈指の人気レスラー、稲葉ともか選手。
中学を卒業してすぐにレスラーを志したという共通点がある2人が、3分間の試合に臨みます。
15年間の人生の中で、Kさんは、野球、水泳、陸上競技を経験してきました。
相手とがっちり組み合い、力と技を競うスポーツの経験はありません。
団体の代表などから指導を受け、ゼロからプロレスを学ぶ日々。
たとえ基本的な技でも、まだ見習いレスラーのKさんにとって、ダメージは小さくありません。
今は痛みに耐え、3カウントを奪われないようにするだけで精一杯。
たとえ練習試合だろうと、一切、攻撃の手を緩めない、稲葉選手。
残り時間は…あとわずか。
何度も何度もマットに叩きつけられ、抑え込まれ、このままなすすべなく終わると思いきや…
「（投げ防ぎ反撃～時間切れ）」
簡単には負けない、簡単にはあきらめない試合を積み重ねていけば、いつか、憧れの先輩たちに追いつく日が、訪れるはずです。
練習生Kさん
「怖くもないし不安も全然ないので…そこら辺はもう全然大丈夫です」「夢はプロレスを全国、全世界に広めて、自主興行をすることですかね」
記者
「秋田で？」
練習生Kさん
「いや、地元のにかほ市で！！やらせてもらいます」
Kさんが、にかほ市出身の15歳であることが初めて明かされたのは、今回の大会の、すべての試合が終わった後でした。
TAKAみちのく選手
「秋田の皆様に一言ご挨拶を」
客
「（Kコール）」
練習生Kさん
「皆様初めましてJTO練習生のKです…私は秋田県にかほ市出身です」
客
「（どよめく）」
練習生Kさん
「秋田県で有名になり、そして全国で有名になり、プロレス界で有名になってやります！そして大きくなって秋田にまた戻ってきます……応援よろしくお願いしまーす！！！」
練習生Kさん
「自分がそもそもプロレスラーの…練習生にすらなれないと思ってたので、結構驚いてますね」「憧れの選手みたいに強くなって、最年少で優勝して、最年少でベルトを獲る。そこがまず目標です」
そのためには1日でも早く、見習いレスラーである「練習生」という立場を卒業し、すでに活躍する先輩たちのように1人前のレスラーにならなければいけません。
今年10月に秋田で開催される大会での正式デビューを目指します。
※6月11日午後6時15分のABS news every.でお伝えします