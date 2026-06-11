キッチンに入らないようにと設置された簡易柵に挟まりながら、困った表情を浮かべていた秋田犬さん。でもそれは演技のようで…？まさかの作戦が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になる、策士な秋田犬さんがみせた光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：なぜかキッチンの柵に挟まっている秋田犬→実は演技をしていて…巧妙すぎる『まさかの表情』】

柵に挟まって困った顔をする大型犬

Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、困った表情を浮かべた秋田犬「だいち」くんのお姿。

飼い主さんがキッチンで用事をしていると、様子を見にやってきたというだいちくん。

演技に隠された『まさかの作戦』に爆笑

飼い主さんがふと見てみると…まるで思いがけず柵に挟まってしまったかのように、中途半端な姿勢で困った表情を浮かべていたのだといいます。

『これは困りましたな…』なんて声が聞こえてきそうな様子で、お顔とおててだけをキッチン側に滑り込ませながら柵に挟まっていたというだいちくん。

あくまでも、自分の意思とは裏腹に柵に挟まってしまった…と、主張しているかのようにみえるものの…飼い主さんにはお見通しだった模様。

どうやらだいちくんは、『挟まってしまった』と困っている風の素振りを見せながら、ジリジリとほふく前進でキッチンへの侵入を試みていたようです。

飼い主さん曰く、だいちくんは過去に盗み食いをした『罪の味』が忘れられないようで、見られていない時にジリジリと柵と体を動かし、完全に柵が開いたら『開けたんじゃない、開いていたのだ』と主張した上でキッチンへと侵入するという作戦を企てているのだそう。

どこかあどけなさの残る、しょんぼりとした困り顔からは想像できない、演技に隠された策士な一面は多くのユーザーを笑わせることとなったのでした。

この投稿には「かしこかわいい！」「バレ…て…ないな…？」「不覚にも挟まっちゃったよというお顔」「ジリジリ大作戦、失敗ですね」「だるまさんが転んだ！」「演技派だ！」「努力家ですね」などのコメントが寄せられています。

秋田犬家族のもふもふで尊い日常が大人気

だいちくんには、「こゆき」ちゃんという素敵な奥さん、そして「クルミ」ちゃん、「カナ」ちゃん、「こうたろう」くんという可愛い子どもたちと暮らす秋田犬の男の子。

もふもふでふわふわ…！秋田犬の魅力がたっぷり詰まったその日常は、日々多くのユーザーに秋田犬ならではの魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kodomo4dog5」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。