メルセデス・ベンツ『Sクラス』モデル史上最大規模のアップデート　Google Maps連携の新ナビや生成AIアシスタントを搭載

メルセデス・ベンツ日本は、フラッグシップモデル新型『Sクラス』（S 450 d 4MATIC）の予約注文の受付を、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて開始した。

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今回の改良は、車両全体の50％以上にあたる約2,700点の部品が新規開発または再設計された、モデル史上最大規模のものとなる。あわせて、S 580 4MATIC longの発表および新型Sクラスの顧客への納車は9月以降を予定している。

エクステリアでは、従来比約20％拡大された大型のラジエターグリルが目を引く。クローム仕上げのルーバーは従来の3本から4本へと変更され、スターパターンが格調高いデザインを生み出している。Sクラスの歴史上初めてイルミネーテッドラジエターグリルを採用し、スターデザインをあしらったDIGITALライトとともに存在感を引き立てている。リアでは、クロームフレームで縁取られた片側3つのスターデザインが印象的な新型リアコンビネーションランプを搭載する。

インテリアには、新設計のインストルメントパネル、ドアトリム、センターコンソールを採用。Sクラスで初めて「MBUXスーパースクリーン」（メディアディスプレイ14.4インチ、助手席用ディスプレイ12.3インチ）を全車標準装備とした。新しい電動フィルターは食卓塩の粒子よりも最大1,200倍微細な粒子もイオン化して除去し、約90秒ごとに車内の空気を浄化する。内装色には、ブラック、マキアートベージュ／マグマグレーに加え、ラグジュアリーファッションの世界から着想を得た新色「ビーチブラウン／ブラック」を採用。前席にはシートヒーターと連動するヒーテッドシートベルトを初採用した。

新型Sクラスは、メルセデス・ベンツが自社開発したオペレーティングシステム「MB.OS」を搭載。インフォテイメントから運転支援、ドライビングパフォーマンスに至るまで車両のさまざまな機能を統合し、OTA（Over-the-Air）による無線アップデートを通じて継続的にソフトウェアアップデートを提供する。

また、新型Sクラスでは第4世代MBUXを新たに採用した。中核にMB.OSを据えることで、インフォテインメントの枠を超えて車両全体のインテリジェンスを向上させている。主な特長としては、Google Mapsをベースとした「MBUXナビゲーション」、ChatGPTやMicrosoft Bing、Google Geminiを統合し自然な複数ターンの会話を可能にする生成AI活用の「MBUXバーチャルアシスタント」、車両および周辺環境の3Dビューと運転支援機能を統合した「MBUXサラウンドナビゲーション」、強化されたMBUXゼロレイヤーによる直感的なインターフェースなどが挙げられる。

運転支援システム「MB.DRIVE」では、高性能コンピューターに加え、10台の外部カメラ、5台のレーダーセンサー、12台の超音波センサーを搭載（日本仕様では発表日時点で2台の外部カメラは未使用）。標準装備のMB.DRIVEおよびMB.DRIVE ASSISTには、ディスタンスアシスト・ディストロニックやステアリングアシスト、レーンチェンジアシストなどが含まれる。

パワートレインでは、S 580 4MATIC longに最高出力395kW、最大トルク750N・m（いずれも欧州仕様参考値）を発揮する8気筒ガソリンエンジン「M177 Evo」を搭載。S 450 d 4MATICには、新型6気筒クリーンディーゼルエンジン「OM 656 Evo」を搭載し、量産車として初めて電気加熱式触媒コンバーターを採用している。全てのエンジンに17kWのインテグレーテッド・スターター・ジェネレーター（ISG）が搭載される。

また、新型Sクラスでは、従来のMANUFAKTUR、MANUFAKTUR Exclusiveよりも幅広い内外装の選択肢を提供する「MANUFAKTUR Made to Measure」を初導入。外装色に100色以上、インテリアにはPANTONEのポートフォリオに基づく400色以上のカラーから選択可能で、ステッチカラーは80色以上から選べる。

（文＝リアルサウンド編集部）