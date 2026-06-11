きのう夕方、山形県大江町で酒気帯び運転の車が追突事故を起こし、4人がけがをしました。酒気帯び運転で逮捕されたのは、公務員の男でした。

【写真を見る】退勤時のアルコール検査直後に飲酒か「真面目」な公務員が起こした酒気帯び追突事故で4人がケガ 勤務先が緊急会見（山形）

男が勤務する西村山広域行政事務組合が、さきほど緊急の記者会見を開きました。

組合側は「極めて遺憾であり、心からお詫び申し上げる」とした上で、男の退勤時のアルコール検査では異常がなかったことを明らかにしました。

男が退勤してから事故を起こすまでわずか30分ほど。その間に男は酒を飲んだのでしょうか。

■男は「酒を飲まないことが多い」

西村山広域行政事務組合は、会見の冒頭で「極めて遺憾な事案が発生し、けがをされた方々や地域住民の皆様にお詫び申し上げます」と陳謝しました。

逮捕されたのは、組合が運営する「寒河江地区クリーンセンター」の職員で、朝日町宮宿に住む男（57）です。

寒河江地区クリーンセンターによりますと、男は勤続およそ33年のベテランで、真面目な勤務態度で、職場の飲み会でも酒を飲まないことが多かったといい、担当者は「今回の件には驚いている」などとしました。

■退勤し、事故を起こすまでの間に何が

きのうも通常通り勤務し、午後5時すぎに自分の車で定時退勤していました。始業時と終業時にはアルコールチェックが義務付けられており、きのうの退勤前の検査でも異常はなかったということです。

きのうの事故は、男が退勤した直後の午後5時47分ごろ、大江町藤田の道路上で発生しました。

車4台が絡む玉突き事故となり、通報を受けて駆けつけた警察官が、一番後ろの車を運転していた男から酒のにおいがすることを確認。呼気から1リットルあたり0.25ミリグラム未満のアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。

■どこで酒を飲んだのか

また消防によりますと、この事故で7歳の男の子と5歳の女の子を含む4人がけがをして病院に搬送されたということです。

寒河江地区クリーンセンターは、男の処分について、刑事処分の内容を踏まえ検討するとしました。

警察は、男が退勤後から事故を起こすまでの30分ほどの間に、どこで酒を飲んだかなど詳しいいきさつについて調べを進めています。