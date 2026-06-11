「フレンチの鉄人」として知られる、坂井 宏行シェフらを招いた調理イベントが長崎市で開かれました。

“長崎和牛” のブランド力向上と、販路拡大につなげようと開かれた調理イベント。

フレンチの鉄人として知られる坂井 宏行シェフをはじめ、オーストラリアで活躍する荒金 育英シェフらが、県内の若手シェフ約30人に調理を通して長崎和牛の魅力を伝えました。

（坂井 宏行シェフ）

「おいしい。さすが長崎和牛」

東京やカナダで料理の腕を磨き、現在は長崎市でイタリアンレストランを営む三上 航平シェフは、肉の旨味をそのままいかし、和華蘭文化を取り入れたステーキを振る舞いました。

（三上 航平シェフ）

「夢のよう。一生の料理人人生に悔いなしという感じ。坂井シェフと一緒に料理する機会があって、純粋にうれしかった。

坂井シェフの振る舞い方を見ていると、料理界を発展させるような素晴らしい方で、料理に対する姿勢が素晴らしいと思い、勉強になった」

長崎和牛は、去年オーストラリアのメルボルンで開かれた「坂井シェフの特別ディナー」でも採用されています。

（坂井 宏行シェフ）

「外国人たちは日本の和牛を非常に崇拝しているし、これから長崎和牛はさらに世に出ていくのではないか」

県は認知度向上や消費拡大を通して、世界に誇れる和牛ブランドの価値創造につなげたいとしています。