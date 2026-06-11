ことし9月に開幕するアジア大会。日本オリンピック委員会（JOC）は「卓球」日本代表選手を発表しました。

【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール

卓球（選手10名）

・張本 智和 (HARIMOTO TOMOKAZU)

23歳 2003年6月27日生・早稲田大学 4年・トヨタ自動車

〈出場予定種目・ポジションなど〉シングルス、ダブルス、団体



・松島 輝空 (MATSUSHIMA SORA)

19歳 2007年4月29日生

〈出場予定種目・ポジションなど〉シングルス、ダブルス、団体、混合ダブルス





・戸上 隼輔 (TOGAMI SHUNSUKE)25歳 2001年8月24日生 井村屋グループ〈出場予定種目・ポジションなど〉ダブルス、団体・宇田 幸矢 (UDA YUKIYA)25歳 2001年8月6日生 協和キリン株式会社〈出場予定種目・ポジションなど〉 団体・篠塚 大登 (SHINOZUKA HIROTO)22歳 2003年12月23日生 東都観光バス〈出場予定種目・ポジションなど〉ダブルス、団体、混合ダブルス・張本 美和 (HARIMOTO MIWA)18歳 2008年6月16日生 星槎国際高等学校 3年 木下グループ〈出場予定種目・ポジションなど〉 シングルス、ダブルス、団体、混合ダブルス・早田 ひな (HAYATA HINA)26歳 2000年7月7日生 日本生命〈出場予定種目・ポジションなど〉シングルス、ダブルス、団体・伊藤 美誠 (ITO MIMA)25歳 2000年10月21日生 スターツ〈出場予定種目・ポジションなど〉団体、混合ダブルス・長粼 美柚 (NAGASAKI MIYU)24歳 2002年6月15日生 木下グループ〈出場予定種目・ポジションなど〉ダブルス、団体・面手 凛 (MENDE RIN)18歳 2007年12月31日生 日本生命〈出場予定種目・ポジションなど〉ダブルス、団体