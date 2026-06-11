プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、お笑いタレント・はなわ（49）がガッツさんを追悼した。

はなわは自身のXを更新し、今年1月に開催した芸歴30周年単独ライブでの2ショット写真などを添えて悲痛な思いと感謝をつづった。

以下ははなわの追悼全文。

ガッツ石松さんの訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。

僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした。

エンタの神様で歌わせていただいた「伝説の男 ビバガッツ」は、2004年にCD化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました。

これも心良く承諾してくれたガッツさんのおかげだと思っています。

今年1月に開催した僕の芸歴30周年単独ライブにも、体調が万全ではない中、サプライズで駆けつけてくださいました。

ステージに現れた瞬間の歓声、そして相変わらずのおとぼけトークで会場を大爆笑に包んでくださいました。

テレビで見るガッツさんは「天然」で面白い方でしたが、実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした。

いつも僕や僕の家族のことまで気にかけてくださり、その優しさに何度も救われました。

ボクシング界の英雄でありながら、誰からも愛される唯一無二な国民的スーパースターだったと思います。

これからも感謝の気持ちを込めて「伝説の男 ビバガッツ」を歌い続けたいと思います。

きっと天国でいつものように

「OK牧場！」と言ってくれてると思います。

ガッツさん、本当にありがとうございました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

はなわ