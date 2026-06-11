運動部に在籍していた約２０年前、プロボクシングの世界戦を手伝い要員として取材に行く度に楽しみにしていたことがある。試合終了後に、ガッツ石松さんに直接電話をかけられたことだ。世界戦を観ての評論「ガッツの目」の話を聞くためだった。

１９７１年生まれの自分には、ガッツさんの現役時代の記憶はない。すでにバラエティー番組で知る人物だったが、７４年４月のＷＢＣ世界ライト級タイトルマッチで王者ロドリフォ・ゴンザレス（メキシコ）を一発ＫＯした“幻の右”はボクシングファンとして何度も映像で観ており、畏敬の念を持っていた。

若造の記者に対して、電話口のガッツさんは決して難しい言葉を使わない。自分の自慢話はまったく出ず、負けた選手へのまなざしも温かいものだった。

そんなガッツさんと会ってじっくり話を聞く機会が巡ってきたのは文化社会部に異動になった直後だった。２００８年暮れ、その年の十大ニュースを著名人に挙げてもらうという企画だ。「太陽はどっちから出る？」「右！」といった“ガッツ伝説”が話題になっていた頃。面白いものになるに違いない。快諾してくれたガッツさんの事務所を訪ねた。

「うーん十大ニュースかあ…」と腕を組んで考え始めたガッツさん。そこでおもむろに言った言葉が忘れられない。「ところでよ、いくつ挙げればいいんだ？」「え…？ じゅ、十個ですが…？」と答えると「意外と多いんだな」とつぶやいて選考を始めてくれた。

オバマ氏が米国初の黒人大統領となったことなど１０項目を丁寧に挙げてくれたガッツさんは「これで記事になるの？」とニヤリ。正直インパクトに欠けるのかなあと思ったが、「そうか！」と途中で気づいた。ガッツさんは最初に「ネタ」をくれたのだった。記事の見出しは、そのまま「十大ニュースっていくつ挙げればいいんだ」となった。

世界王者となり、引退後はタレントとしても唯一無二のキャラクターとして知られたガッツさん。“幻の右”は、実は計算し尽くされた技術であったことを後で知った。虚を突くような数々の伝説も同じだったのだと思う。人々を熱狂させ、楽しませることに徹した生涯だった。（地方部専門委員・甲斐 毅彦）