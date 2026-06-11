会議やディベートでの発言中に、話をかぶせられた経験はないだろうか？その原因はあなたにあるかもしれない。実は、話を途中で遮られてしまう人は、「発言が終わるサイン」をうまく出せていないことが多い。最後まで聞いてもらうために必要なこととは？※本稿は、編集者の水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

心理学者が発表した論文のタイトル

「なぜサッチャーは話を遮られるのか」

保守的かつその強硬な姿勢で「鉄の女」の異名を持つマーガレット・サッチャー。これはあくまで想像だが、彼女がイギリスの首相だったころ、こんな悩みを抱えていたはずだ。「インタビューを受けているとき、やたらと話を遮られる」

心理学者はこの謎に挑むべく調査を始めた。そして1982年に発表された論文のタイトルは「Why is Mrs. Thatcher interrupted so often？（なぜサッチャーはこうも頻繁に話を遮られるのか？）」。こんなことだって論文になるのだから、学問というのは面白い。

そして判明したのは、インタビュアーを務めたジャーナリストには特に悪気はなかったということだ。というのも、サッチャーのイントネーションは、ある特定のフレーズの終わりに急激に下降する特徴があった。これはイギリス英語話者にとっては「私が話す番はもうすぐ終わる」という信号になる。その結果、ジャーナリストは次の質問を始めてしまっていたのだ。

この話からわかることは少なくとも2つある。1つには、僕たちは文以外にもさまざまな手がかりを使って、目の前の相手に意図を伝えたり、あるいは読み取ったりしているということ。

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