俳優・佐々木希さんが、デビュー20周年を記念して10年ぶりとなるカレンダーを6月9日に発売。”目が合いすぎる”をコンセプトにした「日めくりカレンダー」のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 佐々木希 】 ”気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる” 「日めくりカレンダー」のオフショットを大量公開



佐々木さんは「カレンダーオフショット」と題して、「『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』というタイトルということで、普段のグラフィック撮影のお仕事ではなかなかない、目線ありのショットだけだったので新鮮で」と綴りました。



続けて「沢山の素敵な衣装とヘアメイクをしていただいて、信頼、安心出来るスタッフの方々のお陰で、リラックスして撮影する事が出来ました」と感謝を伝えると、撮影中のオフショットを多数公開しました。



白で統一された清潔感あるベッドでは、うつ伏せ姿で笑顔を見せる佐々木さん。



カメラマンと近い距離でカメラ目線。おしゃれな眼鏡姿に両手でカップを顔の近くに寄せたり、白いドレス姿で上目遣いのショットや、可愛らしく両手に風船をもったり楽しそうに撮影しています。





”目が合いすぎる”をコンセプトにしたカレンダーということもあり、カメラ目線を意識した写真が多数見受けられました。黒の衣装では顔にペイント、赤いドレスで床に座って笑顔を見せたり、爽やかな色の衣装や、花束を持ったり、どの写真も笑顔が印象的です。



ファンからは「何でこんなに可愛いのー」「なりたい顔ナンバーワンです」「足ほっそ！！！」「どんどん可愛くなってる気がする！」「カメラマンさん羨ましい〜」など多数のコメントが寄せられました。





【担当：芸能情報ステーション】