女優中条あやみ（29）が11日、Kアリーナ横浜で開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」2日目のグリーンカーペットに登場した。

同イベントはライブフェスとは異なり、ミセスが提唱するファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。

同イベントでMCを担当する中条。「初司会でつたなかったし、いたらない部分が多かった」と反省しつつも、「自分自身楽しめた」と前向きに捉えた。「何よりアーティストの皆さんが幸せと言っているのが印象的で、唯一無二のエンタメなんだなと思った」とほほ笑んだ。

MCについては「もうやりたくない！」と冗談じりに苦笑い。「今まではインタビューされる側、観る側だったので、自分がやってみて責任の重大さを知った。MCの方ってすごいんだなって思った」とMCの重大さを語った。

同イベントについては「昨日AIさんが、『ここは全ての人を称え合う場所で、国と国もそうなればいい』とおしゃっていた」と振り返り、「この場だから出来るエンタメ。音楽っていいなとシンプルに楽しめる場所だと思う」と述べた。