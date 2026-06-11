元ボクシング世界ライト級王者で、タレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のために亡くなったことが１１日、分かった。７６歳だった。訃報を受けて、ガッツさんを天然ぶりネタにした「伝説の男〜ビバ・ガッツ〜」が話題となったお笑いタレントのはなわがコメントを発表。「今はまだ信じられない気持ちです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と、悼んだ。そして「エンタの神様で歌わせていただいた『伝説の男ビバガッツ』は、２００４年にＣＤ化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました。これも心良く承諾してくれたガッツさんのおかげだと思っています」と感謝を綴り、今年１月の自身の芸歴３０周年単独ライブで共演した写真を公開。「テレビで見るガッツさんは『天然』で面白い方でしたが、実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした。いつも僕や僕の家族のことまで気にかけてくださり、その優しさに何度も救われました。ボクシング界の英雄でありながら、誰からも愛される唯一無二な国民的スーパースターだったと思います。これからも感謝の気持ちを込めて『伝説の男ビバガッツ』を歌い続けたいと思います。きっと天国でいつものように『ＯＫ牧場！』と言ってくれてると思います。ガッツさん、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と、記した。

ガッツさんは元ＷＢＣ世界ライト級王者として５度防衛するなど、日本ボクシング界をけん引。ガッツポーズはガッツさんが行ったことで命名されたのは有名。引退後は自民党公認で衆院選挙に出馬したことも。タレントとしても人気を博し、俳優にも挑戦。ハリウッド映画「ブラック・レイン」でヤクザ役で出演。テレビドラマ「北の国から」「おしん」などにも出演。「ＯＫ牧場」という言葉も広く浸透した。