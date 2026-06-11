°ìÈÖ¤¯¤¸¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¿·ºî2¼ï¤¬È¯Çä·èÄê! ¥¶¥¯¤ÈRX-78-2¤Î¶»Áü¥â¥Ç¥ë¤ä¥é¥é¥¡Î©ÂÎ²½¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡×(2026Ç¯10·î)¤È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡×(2026Ç¯11·î)¤ÎÈ¯Çä·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡×
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡×
°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2
10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡×¤Ë¤Ï¡¢RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¤ÎBUSTISAN¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾ÞÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤ÏÌó25cm¤ÎÆÃÂç¥í¥´¡ÖTHE GIGANT NAME¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬¤Ä¤¤¤ËMASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¾Þ RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à BUSTISAN
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à THE GIGANT NAME
°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE
Â³¤¤¤Æ11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¶¥¯¶¤ÎBUSTISAN¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÌ»ºµ¡¡¦¹õ¤¤»°Ï¢À±¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑµ¡¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢C¾Þ¤Ë¤Æ¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¾Þ ¥¶¥¯¶ BUSTISAN
C¾Þ ¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó MASTERLISE
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤é¤Ç½éÂå¤ò½Ð¤¹¤ÎºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¥é¥é¥¡Íß¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤¯¤¸2¥ö·îÂ³¤¯¤Î¤Í¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÌ¤È¯É½¤Î¾ÞÉÊ¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
˗ˏˋ 📢È¯Çä·èÄê¡ª¡ª¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡Û📅2026Ç¯10·î¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/oYRgC3dxG3RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¤ÎBUSTISAN¤ò¤Ï¤¸¤á¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡ÚTHE GIGANT NAME¡Û¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë #¥¢¥à¥í ¡¦¥ì¥¤¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸ #¥¬¥ó¥À¥à pic.twitter.com/YYlCCCmkhC- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 9, 2026
˗ˏˋ 📢È¯Çä·èÄê¡ª¡ª¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡Û📅2026Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/cxLaxGbPSb #¥¶¥¯ ¤ÎBUSTISAN¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ªÎÌ»ºµ¡¡¦¹õ¤¤»°Ï¢À±¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑµ¡¤Ê¤É¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢#¥é¥é¥¡ ¡¦¥¹¥ó¤òMASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ä pic.twitter.com/XBdQRw0Q8W- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 9, 2026
(c)SUNRISE
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡×
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡×
10·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡×¤Ë¤Ï¡¢RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¤ÎBUSTISAN¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾ÞÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤ÏÌó25cm¤ÎÆÃÂç¥í¥´¡ÖTHE GIGANT NAME¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬¤Ä¤¤¤ËMASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¾Þ RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à BUSTISAN
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à THE GIGANT NAME
°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE
Â³¤¤¤Æ11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¶¥¯¶¤ÎBUSTISAN¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÌ»ºµ¡¡¦¹õ¤¤»°Ï¢À±¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑµ¡¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢C¾Þ¤Ë¤Æ¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¾Þ ¥¶¥¯¶ BUSTISAN
C¾Þ ¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó MASTERLISE
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤é¤Ç½éÂå¤ò½Ð¤¹¤ÎºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¥é¥é¥¡Íß¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤¯¤¸2¥ö·îÂ³¤¯¤Î¤Í¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÌ¤È¯É½¤Î¾ÞÉÊ¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
˗ˏˋ 📢È¯Çä·èÄê¡ª¡ª¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA2¡Û📅2026Ç¯10·î¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/oYRgC3dxG3RX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¤ÎBUSTISAN¤ò¤Ï¤¸¤á¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡ÚTHE GIGANT NAME¡Û¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë #¥¢¥à¥í ¡¦¥ì¥¤¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸ #¥¬¥ó¥À¥à pic.twitter.com/YYlCCCmkhC- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 9, 2026
˗ˏˋ 📢È¯Çä·èÄê¡ª¡ª¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE¡Û📅2026Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/cxLaxGbPSb #¥¶¥¯ ¤ÎBUSTISAN¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ªÎÌ»ºµ¡¡¦¹õ¤¤»°Ï¢À±¡¦¥·¥ã¥¢ÀìÍÑµ¡¤Ê¤É¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢#¥é¥é¥¡ ¡¦¥¹¥ó¤òMASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ä pic.twitter.com/XBdQRw0Q8W- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 9, 2026
(c)SUNRISE