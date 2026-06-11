浜辺の茶屋／オンザビーチの海カフェのパイオニア

海に向いたカウンター席

1994年にオープンして以降、沖縄の海カフェのアイコン的存在の人気店。2025年6月にリニューアルしました。浜辺に面したロケーションで、満潮時には建物のすぐそばまで波が打ち寄せます。特等席は海に向いたカウンター席。波音が聞こえ、自然との一体感が楽しめます。

「クロックムッシュ」715円は、厚切りトーストの上にハムとチーズがたっぷり。「紅イモのチーズケーキ」660円や、「ハイビスカスティー」660円もおすすめです。

「モーニングプレート」1155円

「モーニングプレート」は好みのトーストやスープが選べるプレート。売切れ次第終了なので、気になる人はお早めに！

FIFI PARLOR／海風を感じながらブランコでのーんびり

海に向かって作られたブランコ

「FIFI PARLOR」は、羽地内海に面したパーラー。席は目の前に海を望むカウンターのみ。手作りのブランコは、揺らすと海とひとつになったような気分になれてフォトスポットとしても話題です。

「ホットドッグ」750円は、国産小麦を使用したもっちりパンにソーセージをサンド。「カフェラテ」600円や、自家製ツナを使用した「ツナメルト」850円なども人気です。

■FIFI PARLOR（ふぃーふぃー ぱーらー）

住所：沖縄県名護市呉我大真利原1335-4

TEL：なし

営業時間：10〜17時

定休日：無休（雨天時は休業）



カフェ＆ギャラリー 土花土花／森の上から海を望むやちむん作家が営むカフェ

舞台のようにせり出したテラス

「カフェ＆ギャラリー 土花土花」は、陶芸家・玉田彰さんが営むカフェ。開放的な店内を抜けた先には森の上にせり出すテラス席があり、オーシャンビューと眼下に広がるグリーンが一度に堪能できます。

人気のメニューは、注文を受けてから焼き上げるピザや、素材にこだわったスイーツなど。「ピザ土花土花」2980円にはサラミがのり、直径は32cm！

■カフェ＆ギャラリー 土花土花（かふぇあんどぎゃらりー どかどか）

住所：沖縄県恩納村前兼久243-1

TEL：098-965-1666

営業時間：8〜17時（モーニングは〜10時30分）

定休日：日曜



バンタカフェ by 星野リゾート／波音が心地よさを誘う極上のひとときを

入江を囲む崖の上に立つ、圧倒的なスケールを誇るカフェ。海を見渡す場所から浜辺へと続く敷地内には、自然海岸の地形を生かした4種類の席が用意されています。特等席は浜辺へと続く散策路の先にある海辺のテラス。海との距離が近く波音や海風が気持ちいい！

「ぷくぷくジュレソーダ」1000円は、マンゴーやハイビスカスのジュレにハーブを合わせた、プルプル食感のソーダ。

「ポークたまごおにぎり」800円もおすすめ。注文を受けてから握るふわふわ食感で、アオサを加えた厚焼き玉子は磯の香りが抜群です。

■バンタカフェ by 星野リゾート（ばんたかふぇ ばい ほしのりぞーと）

住所：沖縄県読谷村儀間560

TEL：098-921-6810

営業時間：10時〜日の入りLO（土・日曜、祝日は8時〜）

定休日：無休



ピザ喫茶 花人逢／島々を望む絶景ビュー 水平線もくっきり

母屋の縁側

本部町の市街地を見下ろす高台に店を構え、晴れた日には伊江島や瀬底島、水納島の島影が見えるカフェ。ノスタルジックな雰囲気の母屋やガーデンで、名物のピザを楽しみましょう。特等席の母屋の縁側からは、庭の向こうに海を一望でき、サンセットタイムもステキです。

「ピザ（中）」3000円は、具にサラミやピーマンを使ったシンプルな一品。モチモチとした生地の食感が自慢です。

食堂かりか／沖縄を代表するロケカフェといえばここ！

「食堂かりか」は、新原ビーチで営業するネパール料理専門店。砂浜に設けられた席はどこも特等席！ 水着のまま利用できるのも◎！ 海風を感じながらのんびりくつろいで。

ネパール出身の店主が作るメニューは、カレーだけでなくアラカルトも多彩。「ほうれん草チキンカレー」1200円は、ほうれん草ペーストにオリジナルスパイスが利いています。

まろやかなココナッツの甘さが特徴の「ココナッツマンゴーコルフィー」800円は、デザートにぜひ！

■食堂かりか（しょくどうかりか）

住所：沖縄県南城市玉城百名1360

TEL：098-988-8178

営業時間：10 〜20時LO（季節により変動あり）

定休日：水曜（台風、大雨時は休業）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ沖縄'27』に掲載した記事を元に作成しています。

