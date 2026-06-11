コン・ユは感極まり、キム・ゴウンは涙…伝説のドラマ『トッケビ』10周年記念番組の予告公開

『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の主要キャストたちが10年ぶりに再会し、胸の内を明かす。

6月11日、tvN開局20周年特別企画『トッケビ10周年旅行』の予告映像が公開された。

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メインキャストのコン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナが、ドラマのロケ地だった江原道・注文津（チュムンジン）を訪れる様子が収められている。

コン・ユは『トッケビ』を振り返り、「私にとって最も輝かしい冬だった」と語り、ユ・インナも「どれだけ時間が過ぎても、固定ピンで留めてあるかのように、あの頃へ戻る感覚になる」と当時を懐かしんだ。

キム・ゴウンは「本当にチームワークが良かったと思う」とし、「お互いがいたからこそ乗り越えられた」と語っている。

予告映像の終盤、感極まった表情を見せるコン・ユに続き、涙を流すキム・ゴウンの姿も映し出された。本放送で、4人がどのような思い出を語るのか注目が集まっている。

（画像＝tvN）『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』

（画像＝tvN）『トッケビ10周年旅行』

『トッケビ』は2016年に放送されたtvNの大ヒットドラマで、放送当時、ケーブルテレビドラマとして初めて視聴率20％を突破し、大きな話題を呼んだ。