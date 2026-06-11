鈴木愛理、朝マック“ハッシュポテトチャレンジ”で爆食い AI生成疑われる「私もやりたい」「確かにAIっぽい」
【モデルプレス＝2026/06/11】歌手で俳優の鈴木愛理が11日、自身のインスタグラムを更新。X（旧Twitter）で話題となっていたマクドナルドでの食事風景について言及した。
【写真】32歳元ハロプロ美女、朝マックで爆食い
鈴木は6日、自身のX（旧Twitter）にて「マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！ 」とマクドナルドで食事中の写真を投稿。「5枚頼めたし重ねて食べました」と加え、5枚重ねたハッシュポテトを口に頬張る姿を公開していた。
10日に更新した自身のInstagramで、この件について触れ、「Xに食べてる写真とか載せたらそんなはずないって思った知り合いにAIに生成されてバズってたよって言われました。あれは実際のわたしです」と、知人にAI生成を疑われたという後日談を紹介した。
この投稿にファンからは「私もやりたい」「確かにAIっぽいね」「やっていることが男子高校生みたい」「朝からこの美貌なのすごい」「愛理ちゃんとマックデートの気分になった」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元ハロプロ美女、朝マックで爆食い
◆鈴木愛理、朝マックハッシュポテトを5枚重ね食べ AI生成と疑われる
鈴木は6日、自身のX（旧Twitter）にて「マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！ 」とマクドナルドで食事中の写真を投稿。「5枚頼めたし重ねて食べました」と加え、5枚重ねたハッシュポテトを口に頬張る姿を公開していた。
◆鈴木愛理の投稿に反響
この投稿にファンからは「私もやりたい」「確かにAIっぽいね」「やっていることが男子高校生みたい」「朝からこの美貌なのすごい」「愛理ちゃんとマックデートの気分になった」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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