【1位〜6位】6月12日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】山羊座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイディアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気があう人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。金運これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。まわりから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。ラッキーアイテム：スカーフラッキーカラー：ゴールド

【2位】獅子座 総合運：★★★★☆

個性や斬新なアイディアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。まわりからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】蟹座 総合運：★★★★☆

これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！



恋愛運

それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。そのなかで「一緒に頑張ろう」「力をあわせよう」と励ましあったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！



金運

出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金を掴めません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。



ラッキーアイテム：ペッパーミル



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。



恋愛運

恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースにあわせることで、2人の波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友だちからの紹介が有望。



金運

本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。



ラッキーアイテム：腕時計



ラッキーカラー：ピンク

【5位】魚座 総合運：★★★★☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人にひと目ボレされたり、知りあいが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】牡羊座 総合運：★★★☆☆

タイムーリーな情報が入ってきそうな運気の日。その情報を最大限に生かす方法も思いつくでしょう。今日は、普段はチェックしない分野のニュースも覗いてみてください。いろいろな人と連絡を取りあってみるのも〇。



恋愛運

後退も前進もしない恋愛運。ただ「思い切って行動しよう」「賭けに出よう」と、大胆なアクションを起こしてしまうと状況は悪化するかも。今日のところは、何もしないのがベスト。恋の相手との連絡も、待ちに徹して〇。



金運

純粋に｢楽しい！｣と感じることにお金を使うと、好調な金運にさらなる勢いがつく日です。友だちと遊んだり、ショッピングをしたり、趣味を楽しんだり…自分自身を満たすための出費に罪悪感を抱かず、笑顔でお金を手放してください。



ラッキーアイテム：アンティーク



ラッキーカラー：グリーン