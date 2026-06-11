39歳“ミタパン”三田友梨佳アナ、第2子妊娠を報告「出産は秋頃を予定しています」
“ミタパン”の愛称で知られる元フジテレビの三田友梨佳アナウンサー（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。
【写真】「三田さんがお母さんの顔になってる！」わが子を抱っこする三田アナ
三田アナは「インスタグラムをご覧の皆様」へ宛て「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます」と報告。出産時期について「出産は秋頃を予定しています」と伝えた。
続けて「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じながら過ごしています」とし、「体調を第一に考えながら、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に誠実に向き合ってまいります。温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけ。
最後に「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
三田アナは、1987年5月23日生まれ、東京都出身。青山学院大学卒業後、2011年4月フジテレビに入社。『めざましテレビ』（12〜15年）、『めざましどようび』（12〜15年）、『直撃LIVEグッディ！』（15〜19年）など報道・情報番組キャスターを経て、19年4月に『FNN Live News α』（19〜22年）と『Mr.サンデー』（19年〜23年1月）のMCを担当。2023年1月に『Mr.サンデー』を卒業し、3月末で同局を退社した。
プライベートでは2020年1月に一般男性と結婚。22年10月に妊娠していることを報告し、23年3月21日、自身ので第1子を出産したことを報告していた。
【写真】「三田さんがお母さんの顔になってる！」わが子を抱っこする三田アナ
三田アナは「インスタグラムをご覧の皆様」へ宛て「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます」と報告。出産時期について「出産は秋頃を予定しています」と伝えた。
最後に「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
三田アナは、1987年5月23日生まれ、東京都出身。青山学院大学卒業後、2011年4月フジテレビに入社。『めざましテレビ』（12〜15年）、『めざましどようび』（12〜15年）、『直撃LIVEグッディ！』（15〜19年）など報道・情報番組キャスターを経て、19年4月に『FNN Live News α』（19〜22年）と『Mr.サンデー』（19年〜23年1月）のMCを担当。2023年1月に『Mr.サンデー』を卒業し、3月末で同局を退社した。
プライベートでは2020年1月に一般男性と結婚。22年10月に妊娠していることを報告し、23年3月21日、自身ので第1子を出産したことを報告していた。