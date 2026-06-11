プロ野球のファーム・リーグは11日、東、中、西地区と交流戦の計5試合が行われた。

東地区のロッテはオイシックス戦（長岡）に8―2で逆転勝ち。先発・石川柊は2回2/3を6安打2失点で、3番手の育成選手・本前が2回2安打2奪三振無失点で3勝目（2敗）を挙げた。角中が2回に2号ソロ、ドラフト4位・桜井（昌平）が3安打1打点、石川慎が2安打3打点。オイシックス先発・井口は5回3安打1失点。浅井が2回の1号ソロなど2安打、小西も2安打1打点。

中地区の巨人は西武戦（ジャイアンツタウン）に4―1。先発の育成選手の育成選手・園田が7回4安打7奪三振1失点で4勝目（3敗）。岡田が3安打3打点だった。西武先発の育成選手・木瀬は3回3安打1失点。蛭間が5回に3号ソロ。育成選手の古賀輝が2安打をマークした。

中日はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に3―2。先発・梅野は3回1安打無失点で、3番手の育成選手・井上が1回1安打2奪三振無失点で1勝目（1セーブ）。育成選手の福元が4安打2打点、ドラフト5位・新保（東北福祉大）とカリステが2安打を放った。ハヤテ先発・後藤は3回7安打3失点で勝ち星なしの4敗目。

西地区の広島は阪神戦（由宇）に5―1で逆転勝ち。先発・アドゥワが6回5安打1失点（自責0）で3勝目（5敗）を挙げた。中村貴が4回に1号2ラン。阪神先発・ラグズデールは5回1/3を3安打9奪三振5失点で勝ち星なしの4敗目。井坪が3安打、ドラフト2位・谷端（日大）が2安打を放った。

DeNAは日本ハムとのファーム交流戦（横須賀）に4―3で逆転勝ち。先発・竹田が5回5安打9奪三振2失点で、2番手・大貫が3回1安打1失点で1勝目を挙げた。田内が2安打2打点、関根が2安打。日本ハム先発・金村は6回4安打2失点（自責0）。浅間が2安打1打点。