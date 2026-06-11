シナモロールが“そのままムースケーキ”に!? 表参道で「コラボアフタヌーンティー」開催へ
サンリオ人気キャラクターの“シナモロール”とコラボレーションしたアフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」が、6月24日（水）〜8月23日（日）の期間、東京・表参道にある「MOSKA by Ginger Garden」で開催される。
【写真】食べるのがもったいない！ シグネチャースイーツの「そのままシナモロールムース」
■空に浮かぶメリーゴーラウンドをイメージ
今回開催される「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」は、お空のふわふわした雲の中に現れた“遊園地”をテーマに、シナモロールや、お友だちの“みるく”、そしてカフェのオリジナルキャラクター“テディジンジャー”が仲良く遊ぶ、優しいアイスブルーの世界観を表現したアフタヌーンティー。
シグネチャースイーツには、まるでシナモロールがそのままムースケーキになった「そのままシナモロールムース」を用意。軽やかなホワイトチョコレートムースの中に爽やかなレモンジュレを忍ばせ、見た目だけでなく味わいにもこだわったという。
また、追加オーダー可能な「スペシャルパフェ」が登場。ラ・フランスやヨーグルトアイスをベースにした爽やかなパフェで、綿飴の横には好きな名前を入れられる“雲型チョコレートプレート”が用意され、予約時に指定すると“自分だけの特別なパフェ”として楽しめる。
また、アフタヌーンティーに追加できる「ミルキーブルーモクテル」の注文で「シナモロールクッキー（全10種）」がランダムで1枚もらえるほか、テラスカフェでは「テラス限定 オリジナルドリンクバッグ入り ブルーモクテルソーダ＆ランダムクッキーセット」も販売予定だ。
【写真】食べるのがもったいない！ シグネチャースイーツの「そのままシナモロールムース」
■空に浮かぶメリーゴーラウンドをイメージ
今回開催される「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」は、お空のふわふわした雲の中に現れた“遊園地”をテーマに、シナモロールや、お友だちの“みるく”、そしてカフェのオリジナルキャラクター“テディジンジャー”が仲良く遊ぶ、優しいアイスブルーの世界観を表現したアフタヌーンティー。
また、追加オーダー可能な「スペシャルパフェ」が登場。ラ・フランスやヨーグルトアイスをベースにした爽やかなパフェで、綿飴の横には好きな名前を入れられる“雲型チョコレートプレート”が用意され、予約時に指定すると“自分だけの特別なパフェ”として楽しめる。
また、アフタヌーンティーに追加できる「ミルキーブルーモクテル」の注文で「シナモロールクッキー（全10種）」がランダムで1枚もらえるほか、テラスカフェでは「テラス限定 オリジナルドリンクバッグ入り ブルーモクテルソーダ＆ランダムクッキーセット」も販売予定だ。