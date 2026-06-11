FRUITS ZIPPER、スタイル抜群ミニ丈衣装で登場！ ギャップ感じる甘辛デザイン＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞
ファッション、音楽、カルチャーが融合したエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催。6月11日（水）に行われたグリーンカーペットにFRUITS ZIPPERが登場した。
【写真】ヘアアクセサリーも注目！ FRUITS ZIPPERソロカット
■元気いっぱいにポーズ
この日、FRUITS ZIPPERの月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルは、メンバーカラーのレースデザインをアクセントに加えた衣装でグリーンカーペットに登場。ひざ上のミニ丈デザインが、7人の抜群のスタイルをより引き立てる。
また、クールな印象を与える黒のストライプ柄が、元気いっぱいな7人とのギャップを感じさせて素敵。それぞれのヘアスタイルに合わせたアクセサリーもポイントだ。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。
【写真】ヘアアクセサリーも注目！ FRUITS ZIPPERソロカット
■元気いっぱいにポーズ
この日、FRUITS ZIPPERの月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルは、メンバーカラーのレースデザインをアクセントに加えた衣装でグリーンカーペットに登場。ひざ上のミニ丈デザインが、7人の抜群のスタイルをより引き立てる。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新しいエンタテインメントメディア。ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを通じ、プライズ（PRIZE）とはまた違う、プレイズ（PRAISE）というスタイルで、多様で、魅力的なエンタテインメントを届ける。
今年は6月10日（水）から6月11日（木）の2日間、神奈川のKアリーナ横浜で開催される本イベント。1日目はMrs. GREEN APPLE、AI、asmi 、超ときめき▽宣伝部、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、中条あやみ、サッシャが、2日目はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS、中条あやみ、サッシャが登場する。