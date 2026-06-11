プロ野球・巨人の石井琢朗2軍監督が5月25日に支配下契約となったティマ選手について「ジャパニーズドリームを実現してもらいたいなと思います」などとエールを送りました。

「支配下になったときは勝手にモチベーション、アドレナリンが出ると思うので、支配下になるまでが大変だった」と振り返った石井監督。「そこを目標においてやっていたと思うので、いろんな焦りとかがあったと思う。そこをなるべくモチベを下げないように（していた）」と続けました。

「支配下になるってなった試合、2三振したあとに、ベンチ裏に『ちょっとこい』って言って・・・『おまえ、支配下あるんだぞ。そんなんだったら、支配下になれないぞ』って言ったら、次の打席からボンボンボンって3本くらいヒットを打って」

笑いとともに当時を思い出した石井監督。支配下発表前日となった5月24日のハヤテ戦とみられますが、確かにティマ選手は2三振したあとに、犠飛、3安打という成績を残しました。「（1軍で）2本ヒット出てますからね、安どはしているんですけど、彼にとっての持ち味の長打は欲しいのかな」とティマ選手の活躍を願いました。