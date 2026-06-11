元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。

ガッツさんが所属していたヨネクラジムの後輩世界王者となる大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は同日、スポーツ報知の取材に応じ「ヨネクラジムの偉大な先輩として、ガッツ石松さんを誇りに思っていた。日本人で初めてライト級で世界王者になって、５度も防衛したのは計り知れない偉業。引退後も芸能活動で成功し、芸能界でも勝ち上がって大成功した。ボクシング界のレジェンドで、大功労者だった」と悼んだ。

ガッツさんとは、約３年前に電話で話したのが最後の会話だったという。ガッツさんは、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝についても「こんなすごい選手は今まで見たことがない。日本人でこんな選手が出てきたんだな。試合を地上波で放送しないのか」などと話していたという。

小学生の時からガッツさんの試合を見ていたという大橋会長は「私の現役時代は、たまにガッツさんがヨネクラジムに来るとアドバイスをもらったり、試合も解説していただいた。親分肌で面倒見が良くて、引退後も会ったら『これで何か食えよ』と５万円、１０万円とポンと出してくれたり。人気者・ガッツ石松のイメージ通りの人だった」と振り返り、「米倉健司会長も（２３年４月に）亡くなり、ガッツさんも亡くなり、寂しいですね」と故人をしのんだ。