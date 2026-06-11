日本相撲協会の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「親方ちゃんねる」で、小野川親方（元幕内北太樹）が３月２３日に東京・府中市で行われた春巡業をリポート。参加力士へのインタビューを公開した。

小野川親方は幕内阿炎（錣山）に春巡業中の印象深い出来事を聞くと、阿炎は「富山の巡業で一山本関にずっと間違えられたことですかね。知らないおじさんに４回言われました。ちょっと悔しかったですね」と回答。ファンに向けて「僕は一山本関ではありません！ 阿炎です！ よろしくお願いします」と呼びかけた。

次に、小野川親方は幕内一山本（放駒）に「阿炎が一山本に間違えられたと言っていた。阿炎に間違えられることは？」と質問。一山本は「ああ、それはもう、しょっちゅうあります。本当にあります。僕はむしろ、そっちの方が多いです」と苦笑いを浮かべた。

さらに、一山本は阿炎と間違われた際の対応について「へへ〜とニコニコして…。サイン？ それはちょっと、軽く無視します。書かないです」と答えつつ「今度、書こうかなとも思うんですけど。ひらがなで勝手に『あび』って書こうかな」とジョークを飛ばしていた。