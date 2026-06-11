ラグビー・リーグワン１部のＢＬ東京は１１日、都内で今季の総括会見を行った。ＮＯ８リーチ・マイケル主将が出席し「３連覇に向けて準備してきて、結果がクオーターファイナルで負けた。自分たちがこの３年立ててきたスタンダードで、今年はそこにマッチできなかったことが一つの原因」と、準々決勝で敗退した今季を振り返った。

２連覇王者として臨んだ２０２５―２６シーズン。ＢＬ東京は、レギュラーシーズン８勝１０敗の６位で、プレーオフこそ進出したがリーグワンでは５季目で初めて負け越した。不振の理由を、リーチ主将は「リーグが常にレベルアップして、それに対して僕たちは少し停滞していた。土台作りの部分で、少し足りなかった」と回顧。個人では今季負傷により、第７節からの出場となっていたが「シーズンを通して良くなっていったけど、ベストではないと思っている」とした。

ＳＯリッチー・モウンガ、フランカーのシャノン・フリゼルとニュージーランド代表の２選手が退団。戦力ダウンも免れない来季だが「アイデンティティのあるラグビー。まずはそこにフォーカスをあてないといけない」と語る。“接点無双”を掲げるチーム、キャプテンは「ハードなブレークダウン、セットプレー、コリジョン、そこをやっていきたい。そのためには、やっぱり練習しないといけない」と語った。

仕切り直しの来シーズン。リーチは「この経験、負けた経験が今後、いい財産になる」と前向きだ。「選手の中でもレビューをして、来年これをしたい、これをやらないとダメだとハッキリ書いてある。もっとハードワーク、春シーズンからハードワークをしないといけない」。３７歳がさらなる進化を誓った。