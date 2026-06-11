【笑って泣いて…】表情豊かな「クロミ」のテラリウムコレクションが全部かわいい! -「全部かわいいハズレなし!!」「コンプ目指す」と話題
リーメントから6月15日、「クロミ」のテラリウムコレクションが登場。発売前にもかかわらず、SNSでは「かわいすぎる」と早くも話題となっています。
★画像初公開★
【クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ】
笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分?
6月15日発売予定。全6種。1540円(税抜価格1400円)。
(@rement_officialより引用)
リーメント「クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ」
バカンスを楽しむクロミ、雪だるまを作るクロミ、マイメロと仲良く過ごすクロミ。どれもかわいいですよね。一方、独りこっそり泣いている姿も。今回のテラリウムは、クロミのさまざまな気分が楽しめるコレクションとなっています。
また、テラリウムの形がクロミ型とハート形というのも可愛いポイント。さらに、それぞれ土台のカラーやデザインが違っていて、つい全種集めたくなっちゃう衝動が!!笑
SNSで紹介されると、「クロミちゃんテラリウムめっちゃ可愛い!」「흐아 나 쿠로미 눈사람(ふぁあ クロミの雪だるま)」「全部かわいいハズレなし!!」「ほ、欲しすぎる!!!!!」
「コンプ目指す」と話題に。ファンならお部屋に飾りたいアイテムですよね。
ガムが1個付いて、価格は1,540円。ラインアップは、「どんな夜も飛んでいくよ!」「ナミダはナイショだよ…」「たそがれバカンスだよ〜」「うまくできたんじゃない!」「なんだかんだなかよし」「月でゆらゆらzzz…」の全6種。どれが出るかは開けてからのお楽しみです!
発売日は6月15日。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
★画像初公開★【クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ】笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分？6月15日発売予定。全６種。1540円(税抜価格1400円)。#クロミ #サンリオ #rement #terrarium pic.twitter.com/M00LdvmhI9- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) March 4, 2026
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【クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ】
笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分?
6月15日発売予定。全6種。1540円(税抜価格1400円)。
(@rement_officialより引用)
リーメント「クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ」
また、テラリウムの形がクロミ型とハート形というのも可愛いポイント。さらに、それぞれ土台のカラーやデザインが違っていて、つい全種集めたくなっちゃう衝動が!!笑
SNSで紹介されると、「クロミちゃんテラリウムめっちゃ可愛い!」「흐아 나 쿠로미 눈사람(ふぁあ クロミの雪だるま)」「全部かわいいハズレなし!!」「ほ、欲しすぎる!!!!!」
「コンプ目指す」と話題に。ファンならお部屋に飾りたいアイテムですよね。
ガムが1個付いて、価格は1,540円。ラインアップは、「どんな夜も飛んでいくよ!」「ナミダはナイショだよ…」「たそがれバカンスだよ〜」「うまくできたんじゃない!」「なんだかんだなかよし」「月でゆらゆらzzz…」の全6種。どれが出るかは開けてからのお楽しみです!
発売日は6月15日。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
★画像初公開★【クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ】笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分？6月15日発売予定。全６種。1540円(税抜価格1400円)。#クロミ #サンリオ #rement #terrarium pic.twitter.com/M00LdvmhI9- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) March 4, 2026