2児の母・木下優樹菜、生姜焼き乗ったボリューミー弁当2個公開「さつまいも甘煮も美味しそう」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】元タレントの木下優樹菜が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。肉や野菜がたっぷり入った弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「丼みたいになってるの嬉しい」野菜添えられた生姜焼き弁当
木下は、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。わっぱの弁当箱の方にはご飯の上に胡麻を振った生姜焼きがたっぷり盛られており、副菜にはそれぞれ「さつまいも甘煮」「キャロットらぺ」（※原文ママ）とキャプションがついている。また、黒い弁当箱には上記のおかずに加えて、かぼちゃの煮物も入っている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「体に沁みるものばっかり」「丼みたいになってるの嬉しい」「栄養満点」「愛情感じる」「お腹いっぱいになりそう」「彩りが綺麗」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「丼みたいになってるの嬉しい」野菜添えられた生姜焼き弁当
◆木下優樹菜、ボリュームたっぷり生姜焼き弁当披露
木下は、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。わっぱの弁当箱の方にはご飯の上に胡麻を振った生姜焼きがたっぷり盛られており、副菜にはそれぞれ「さつまいも甘煮」「キャロットらぺ」（※原文ママ）とキャプションがついている。また、黒い弁当箱には上記のおかずに加えて、かぼちゃの煮物も入っている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「体に沁みるものばっかり」「丼みたいになってるの嬉しい」「栄養満点」「愛情感じる」「お腹いっぱいになりそう」「彩りが綺麗」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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