鶏むねで洋風しょうが焼き⁉はちみつの甘みがあとを引く『ハニージンジャーチキンソテー』

しょうが焼きと言えば豚肉のイメージがありますが、今回は鶏むね肉で作る、ちょっぴり洋風な一皿。

こんがり焼いた鶏むね肉に、とろりとかけるのはハニージンジャーソース。爽やかな香りと、はちみつのやさしい甘みがあとを引くおいしさです。

どっさりのせたせん切りしょうがが味の決め手。しょうが好きにはたまりません！

『ハニージンジャーチキンソテー』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300g）

しょうがのせん切り……1かけ分

〈ハニージンジャーソース〉

しょうが汁……小さじ1

酢……小さじ1

しょうゆ……大さじ1と1/2

白ワイン（または酒）……大さじ2

はちみつ……大さじ1

塩……少々

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鶏肉は室温に20分ほど置き、塩をふる。

（2）鶏肉を蒸し焼きにする

フライパンにオリーブオイルを弱めの中火で熱し、鶏肉を皮をよくのばして下にして入れ、ふたをして5分ほど蒸し焼きにする。皮目が色づいたら上下を返し、再びふたをして弱火で4分ほど蒸し焼きにする。火を止め、そのまま10分ほどおく。

（3）ソースを作って仕上げる

鶏肉を食べやすく切って器に盛る。同じフライパンにソースの材料を混ぜて中火にかけ、混ぜながら少しとろみがつくまで煮つめる。鶏肉にかけ、しょうがのせん切りをのせる。

しょうがの香りを存分に楽しめる、ちょっぴり洋風なしょうが焼き。いつもの鶏むね肉もぐっとごちそう感が増しますよ。

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）