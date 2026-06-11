通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．４％付近
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．４％付近
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.37 6.94 7.53 7.46
1MO 6.73 5.54 6.49 6.41
3MO 7.80 5.64 6.96 6.62
6MO 8.44 5.84 7.46 7.00
9MO 8.60 6.03 7.77 7.18
1YR 8.80 6.46 8.12 7.43
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.27 9.90 8.23
1MO 6.68 8.22 6.75
3MO 7.42 8.52 6.82
6MO 8.07 8.95 7.05
9MO 8.44 9.10 7.16
1YR 8.66 9.35 7.36
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.37%での推移。東京午前の7.73％からはやや水準は落ち着いたが、引き続き1カ月を上回る水準を維持している。足元で中東情勢が再び緊迫化したことや、来週の日米金融政策会合が1週間内となっていることが背景。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.37 6.94 7.53 7.46
1MO 6.73 5.54 6.49 6.41
3MO 7.80 5.64 6.96 6.62
6MO 8.44 5.84 7.46 7.00
9MO 8.60 6.03 7.77 7.18
1YR 8.80 6.46 8.12 7.43
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.27 9.90 8.23
1MO 6.68 8.22 6.75
3MO 7.42 8.52 6.82
6MO 8.07 8.95 7.05
9MO 8.44 9.10 7.16
1YR 8.66 9.35 7.36
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は7.37%での推移。東京午前の7.73％からはやや水準は落ち着いたが、引き続き1カ月を上回る水準を維持している。足元で中東情勢が再び緊迫化したことや、来週の日米金融政策会合が1週間内となっていることが背景。