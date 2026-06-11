◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)

この日、投打二刀流出場したドジャースの大谷翔平選手が、試合後にインタビューに応じ、自身の打撃について振り返りました。その中でチームが逆転されても常に勝利を諦めない不屈の精神を持って試合に挑んでいることが明らかとなりました。

大谷選手は今季7度目となる投手兼1番DHで出場し、初回の第1打席は空振り三振に倒れます。しかし3回の第2打席ではレフト方向へ大飛球を放ち、打撃好調な姿を披露します。その打球はレフト後方へ高く上がると伸び、フェンスオーバーとなるかと思われましたが、ホームランキャッチで阻まれます。その場面について聞かれると「打った感じは（スタンドに）入るだろうなとは思っていたので、取られていなければ入っていたんですけど、そこは素晴らしい守備だったなと思います」と相手の守備をたたえました。

投手としては7回途中4失点と好投し、2点リードしたまま降板。その後、8回にチームが逆転されてから3点ビハインドで迎えた9回の打席では、センター後方に再び大飛球を放ち、ここでは悠々とフェンスを越える12号2ランを放ちました。この反撃の一発については「手応えはよかったです。入るなとは思いましたけど、 コースと球種によって飛ぶ方向は勝手に変わればいいのかなと、しっかりと自分の形で振ることが大事なのかなとは思っています」と語りました。

またこの日、投手としてやるべき仕事をしっかりこなし、チームが窮地をむかえた途端に打撃でも結果を出すという、尋常ではない貢献を見せたことに対し、その逆境を跳ね返す大谷選手のマインドについて質問が飛ぶ一幕もありました。すると大谷選手は「自分のピッチングがどうのこうのというよりかは、勝ちゲームの中でチームが逆転されて、抑えが出てきている状況ではあるので」と状況を説明したあと「1アウト1塁でしたけど、繋いでいければ十分に勝つチャンスがまだあるシチュエーションではあったので、後ろにランナーをためて、つないでいきたいなと思っていました」と述べ、常に勝利への執念を持ち、その結果として表れた一撃だったことを明かしました。