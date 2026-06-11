国連機関は11日、世界の難民に関する最新の報告書を公表しました。去年1年間で自国へ帰還した難民の数は440万人近くと記録的な多さだったものの、避難先の取り締まりによるやむを得ない動きも含まれ、難民を取り巻く環境は厳しいままです。

UNHCR（＝国連難民高等弁務官事務所）が11日に公表した最新の報告書によりますと、2025年末の時点で、戦争や迫害を逃れて国外で暮らす難民の数は世界全体で4160万人、自国内の別の場所への避難を余儀なくされている「国内避難民」は6870万人でした。

一方、自国に帰還した難民の数は去年1年間で440万人近くと、UNHCRが記録を開始した1965年以来、過去2番目の多さで、アフガニスタン、シリア、スーダンへの帰還が急増したということです。この動きを反映し、世界全体の難民の数は前の年から3％減少しました。

ただ、帰還の動きの背景は様々です。アフガン難民のケースでは、主な受け入れ国だったイランやパキスタンで難民の取り締まりが強化され、強制送還された人ややむを得ず帰還をした人が急増したと指摘されています。

アサド政権が崩壊したシリアや、内戦が続くものの一部で戦闘が沈静化したスーダンへも多くの難民が帰還していますが、いずれも劣悪なインフラや大量の不発弾など多くの困難に直面しているということです。

また、今回のデータには含まれていませんが、今年発生したアメリカ、イスラエルとイランとの軍事衝突や、イスラエルのレバノンへの攻撃などにより、イランでは320万人、レバノンでは100万人の国内避難民が発生していると見積もられていて、難民を取り巻く環境は決して改善していません。