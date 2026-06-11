立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCKOUT MX LIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―REDスーパーフェザー級3分3Rで元K―1ワールドGPフェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAM SUERTE）と下地奏人（21＝フリー）と対戦する。

生中継のメインとなる軍司は「前回はGOATでキックでやったが、REDルールに戻ってこれて、1回負けて復帰戦で地上波でKOで勝ちたい」と意気込む。対戦相手の下地には「パンチも蹴りも全部できる選手。気をつけるので肘以外ないと思うので気をつけたい」と肘を警戒する。初の日本人が相手だが、「そこまで違いはない。強い選手だと思っている。勝ち方次第で次につながるので倒して次につなげたい」と前を向いた。生中継のメインに抜てきされたことには「GOATも地上波だった。地上波と言えば軍司と言われるような試合をしてお互い打ち合えば盛り上げる。どちらかが倒れると思うので見せていきたい」と派手なKOでの勝利を誓う。前回はBLACKルールだったが、つかんだものは「組みの部分は勝っていたかなとつかめた。それを生かしながら組みの部分で対応していきたい」と手応え。「プレッシャーは感じない。肘の方が怖い。1年ぶりくらいのオーソドックスでそこを練習している。肘を狙う？カットより倒しに行く」と自信満々で話した。最後に「地上波で生中継されて格闘技の面白さを広めるためにKOで終わりたい」とやる気だ。

下地は「倒すより勝ちに行こうと思ったが、楽しみながら勝ちに行こうと思う。そこは貫いて楽しみたいと思う」と意気込む。対戦相手には「もともとK―1にいたころのパンチは気をつけないといけない。GOAT挟んで試合期間があいて、そこの成長というか未知数なので気をつけないといけない」と話した。相手の肘を警戒することには「自分も肘を警戒してくる。振り回されないようにしたい」と自分のやることを貫く。初の生中継のメインなは「凄いメインと知ったも今。生中継で目指すことはわかった。そこを目指してやりたい」と戸惑い気味だった。「生中継のメインでやるからには見てくれた人に満足してもらえるようにしたい」と力強かった。

当日はTOKYO MX1で午後8時から同9時で生中継される。今後は9月20日、11月22日に午後7時から同8時で放送することが決定した。