立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCK OUT MX LIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。

KNOCKOUT―BLACK女子アトム級3分3Rで前同王者のKiho（23＝KNOCKOUT GYM調布）と初参戦の白雪ゆき（28＝クボジム―リレイズ東京―）と対戦する。

現役キャバ嬢の白雪は黒いミニスカドレスで登場。「昔のPRIDEでやった高山―ドン・フライに憧れて格闘技をやっているので令和の女子格でも高山―ドン・フライに憧れている選手がいるのを皆さんにわかってもらえたらうれしいです」と思わぬ先制パンチを繰り出す。対戦相手のKihoには「ハイキックが凄い強いと噂で聞いているのでぜひノーガードでKihoさんのハイキックを食らいたいです」と元王者に対して大胆な発言。高山―ドン・フライのような打撃戦が理想の戦い方ということには「そういう試合を憧れているのでそうなったら、見ている皆さんが面白いなと思うのでその試合を目指しています」と接近戦での殴り合いも辞さない。Kihoが戦い方を変えることに「自分の距離を保つ、距離感を保つのがうまい選手なのでそれをいかに壊すのか、試合に臨むところだと思う」と意に介さない。

リングネームはもともとキャバクラで働き、「愛称のある名前を使っている」と今も現役だという。現役キャバ嬢と格闘家とでは大きな差もあるが、「楽しんでいただけることはキャバクラも一緒。格闘技も試合をして楽しいんでいただけることだと思う。女子格が盛り上げるように喜んでいただけるように試合は始めた」と楽しさを提供することを心がけているという。続けて「ファンの皆さんに喜んでもらえる試合をするのがモットーで楽しんでもらうことです」と話した。対戦相手のKihoは元王者。「めちゃくちゃ楽しみにしている」と笑顔。最後に「私の暴力を楽しみにしてください」と力を込めていた。

当日はTOKYO MX1で午後8時から同9時で生中継される。今後の生中継は9月20日、11月22日に午後7時から同8時、で放送が決定した。