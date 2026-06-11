立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCK OUT MX LIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。

KNOCKOUT―BLACK女子アトム級3分3Rで前同王者のKiho（23＝KNOCKOUT GYM調布）と初参戦の白雪ゆき（28＝クボジム―リレイズ東京―）と対戦する。

黒いミニスカドレスの白雪に圧倒されながらもKihoは「3連敗しているがベルトを獲ることは変わらないのでまずはスタートラインに立つために頑張りたいと思います」と意気込む。対戦相手には「ガンガン前にくるそれだけです」とあっさり。3連敗と苦しい展開には「KNOCKOUTで倒しにいくのが一番。そこが一番弱いのでそこを練習しています。楽しみにしてほしいです」となかなか勝ちにつながらないことでKOを狙いにいくことを練習している。初参戦の白雪とはキャリアの差があるが「3連敗している身なのであまり大きなことは言えないな。今回は自分との戦いと思う」と苦笑い。ただ、KNOCKOUTを戦ってきた元王者だけに「アマチュアじゃない。プロの格闘技だ」というのを見せたいという。続けて「強いところをこいつつえーなというのを見てほしい。女子でも面白い試合を見せます。TVで見てくれたらわかると思います」と語気を強めていた。白雪の憧れる高山―ドン・フライ戦には「知らないです。知らないので、負けないように頑張ります」と年代が違い、苦笑いを浮かべるしかない。最後に「今回は必ず勝って応援してくれる皆さんに恩返しができるように頑張るので見てください」と気合を込めた。

当日はTOKYO MX1で午後8時から同9時で生中継される。今後の生中継は9月20日、11月22日に午後7時から同8時、で放送が決定した。