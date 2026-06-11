講談師の玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい、４９）が１１日、大阪市内で「ジャズ講談 名曲で綴る『２５』にまつわるジャズ物語」（８月５日、大阪・ブリーゼプラザ小ホール）の取材会に出席した。

ジャズ講談は、講談とジャズとがコラボした新作講談。ジャズミュージシャンの人生を講談で語り、演奏場面を生演奏で送る。名曲の知られざるストーリーに迫るもので、これまで同所で１７公演を行った。講談師生活２５周年、襲名１０周年を記念し「２５」にまつわる物語を上演する。

玉秀斎は「講談師になって、師匠に『どべた、下手くそ、ざる頭』とずっと言われ続けたり、お客さんにも、異質なものとして受け入れてもらえなかったりしたけど、ジャズ講談だけは受け入れてもらえた。僕にとっては心のオアシス」と、ジャズ講談への強い思いを語った。

留学経験を生かし、これまで米国、スウェーデン、ブラジルで英語、ポルトガル語の講談を行った。以前はラジオＤＪに憧れていたとして「ラジオＤＪって、ちょっとだけ物語を語って、音楽に入る。物語をガッツリやったら、もっと世界が広がる」。０７年から始めた講談と音楽のハーモニーは、自身のライフワークとなり、広がりを見せている。