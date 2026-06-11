山本美月が『CLASSY.』モデルを卒業「『CLASSY.』は私にとって安心できる場所」　6月26日発売の8月号で表紙を飾る

俳優の山本美月が、6月26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社）をもって同誌モデルを卒業する。

【写真】『CLASSY.』8月号表紙を飾った山本美月

山本は2022年3月号で『CLASSY.』誌面に初登場。同年10月号で初めて表紙を飾って以来、約4年にわたり同誌を代表するモデルとして活躍してきた。身長167cmのスタイルを活かしたファッションセンスに加え、仕事やライフステージの変化に向き合う等身大の姿勢が同世代女性からの共感を集めてきた。

卒業号となる8月号では、表紙に登場するほか、現在の仕事観や人生観、これから挑戦したいことについて語るロングインタビューを掲載。本人のこだわりが詰まった私服コーディネートも披露され、10ページにわたる特別企画となっている。

5月某日に行われた最後の撮影には、サプライズで『CLASSY.』スタッフが集合し、山本に感謝を伝えた。山本は「『CLASSY.』は私にとって安心できる場所」とコメントしており、その様子は今後SNSで公開される予定だ。

■『CLASSY.』編集長コメント「『CLASSY.』で活躍してくれた間、さまざまな価値観や気づきを私たちにもたらしてくれた美月さん。素敵なファッションを見せるだけじゃなく、考え方まで影響を与えてくれるという稀有なモデルさんだったと思っています。そんな美月さんと『CLASSY.』編集部からの、読者のみなさんへのメッセージが詰まった卒業号をぜひ楽しみにしていてください」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）