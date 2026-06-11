今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢の緊迫化を背景とした有事のドル買いと日本の通貨当局による為替介入を警戒した円買いが交錯する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円９０銭～１６１円２０銭。



イランのイスラム革命防衛隊は１１日、米国による新たな攻撃への対抗措置として、クウェートとバーレーンの米空軍基地を攻撃したと発表。中東情勢を巡る緊張が再び高まっていることから有事のドル買いが入りやすい。米原油先物相場が高止まりするなか、日本の貿易収支が悪化するとの思惑も円の重荷となる。



ただ、ドル円相場は日本政府・日銀が円買い介入を行った４月３０日の高値１６０円７２銭に迫っており、追加介入への警戒感が円売りの勢い鈍らせそう。また、株価動向も注目でＮＹダウをはじめとした米株価指数や日経平均株価が大きく下落した場合は、リスク回避的なドル売り・円買いが優勢となりそうだ。



なお、日本時間今晩には５月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）や前週分の米新規失業保険申請件数が発表される予定。また、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果も注目される。



出所：MINKABU PRESS