[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇185銘柄・下落115銘柄（東証終値比）
6月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは327銘柄。東証終値比で上昇は185銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は83銘柄。うち値上がりが64銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は950円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7878> 光・彩 1346 +300（ +28.7%）
2位 <3825> リミックス 248.1 +47.1（ +23.4%）
3位 <1873> 日本ハウス 360 +65（ +22.0%）
4位 <6264> マルマエ 2315 +400（ +20.9%）
5位 <288A> ラクサス 114 +18（ +18.8%）
6位 <4179> ジーネクスト 491 +71（ +16.9%）
7位 <350A> ＤＧ 797 +100（ +14.3%）
8位 <7318> セレンＨＤ 2600 +313（ +13.7%）
9位 <5132> プラスゼロ 1758 +200（ +12.8%）
10位 <7131> のむら産業 4000 +410（ +11.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 800 -300（ -27.3%）
2位 <7095> マクビープラ 1045 -118（ -10.1%）
3位 <3070> ジェリビンズ 74 -7（ -8.6%）
4位 <9262> シルバライフ 680.1 -61.9（ -8.3%）
5位 <274A> ガーデン 2000 -168（ -7.7%）
6位 <8836> ＲＩＳＥ 23.2 -1.8（ -7.2%）
7位 <4194> ビジョナル 7480 -576（ -7.1%）
8位 <3031> ラクーンＨＤ 593 -41（ -6.5%）
9位 <3747> インタートレ 370 -25（ -6.3%）
10位 <7777> ３ＤＭ 416 -23（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1630 +39.0（ +2.5%）
2位 <5802> 住友電 10500.5 +250.5（ +2.4%）
3位 <3289> 東急不ＨＤ 1352.5 +31.5（ +2.4%）
4位 <5801> 古河電 41700 +920（ +2.3%）
5位 <4062> イビデン 18600 +390（ +2.1%）
6位 <1332> ニッスイ 1300.7 +27.2（ +2.1%）
7位 <6976> 太陽誘電 16985 +355（ +2.1%）
8位 <6981> 村田製 9145 +178（ +2.0%）
9位 <6146> ディスコ 71350 +1320（ +1.9%）
10位 <9984> ＳＢＧ 6485 +111（ +1.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4183> 三井化学 2006.3 -13.2（ -0.7%）
2位 <2502> アサヒ 1535 -10.0（ -0.6%）
3位 <4911> 資生堂 2553.1 -12.9（ -0.5%）
4位 <7261> マツダ 1091 -5.5（ -0.5%）
5位 <4755> 楽天グループ 736.3 -3.7（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 541 -1.5（ -0.3%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3600 -7.0（ -0.2%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1358 -2.5（ -0.2%）
9位 <4689> ラインヤフー 405 -0.3（ -0.1%）
10位 <9432> ＮＴＴ 150.6 -0.1（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7878> 光・彩 1346 +300（ +28.7%）
2位 <3825> リミックス 248.1 +47.1（ +23.4%）
3位 <1873> 日本ハウス 360 +65（ +22.0%）
4位 <6264> マルマエ 2315 +400（ +20.9%）
5位 <288A> ラクサス 114 +18（ +18.8%）
6位 <4179> ジーネクスト 491 +71（ +16.9%）
7位 <350A> ＤＧ 797 +100（ +14.3%）
8位 <7318> セレンＨＤ 2600 +313（ +13.7%）
9位 <5132> プラスゼロ 1758 +200（ +12.8%）
10位 <7131> のむら産業 4000 +410（ +11.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6072> 地盤ＨＤ 800 -300（ -27.3%）
2位 <7095> マクビープラ 1045 -118（ -10.1%）
3位 <3070> ジェリビンズ 74 -7（ -8.6%）
4位 <9262> シルバライフ 680.1 -61.9（ -8.3%）
5位 <274A> ガーデン 2000 -168（ -7.7%）
6位 <8836> ＲＩＳＥ 23.2 -1.8（ -7.2%）
7位 <4194> ビジョナル 7480 -576（ -7.1%）
8位 <3031> ラクーンＨＤ 593 -41（ -6.5%）
9位 <3747> インタートレ 370 -25（ -6.3%）
10位 <7777> ３ＤＭ 416 -23（ -5.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2801> キッコマン 1630 +39.0（ +2.5%）
2位 <5802> 住友電 10500.5 +250.5（ +2.4%）
3位 <3289> 東急不ＨＤ 1352.5 +31.5（ +2.4%）
4位 <5801> 古河電 41700 +920（ +2.3%）
5位 <4062> イビデン 18600 +390（ +2.1%）
6位 <1332> ニッスイ 1300.7 +27.2（ +2.1%）
7位 <6976> 太陽誘電 16985 +355（ +2.1%）
8位 <6981> 村田製 9145 +178（ +2.0%）
9位 <6146> ディスコ 71350 +1320（ +1.9%）
10位 <9984> ＳＢＧ 6485 +111（ +1.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4183> 三井化学 2006.3 -13.2（ -0.7%）
2位 <2502> アサヒ 1535 -10.0（ -0.6%）
3位 <4911> 資生堂 2553.1 -12.9（ -0.5%）
4位 <7261> マツダ 1091 -5.5（ -0.5%）
5位 <4755> 楽天グループ 736.3 -3.7（ -0.5%）
6位 <4005> 住友化 541 -1.5（ -0.3%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3600 -7.0（ -0.2%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1358 -2.5（ -0.2%）
9位 <4689> ラインヤフー 405 -0.3（ -0.1%）
10位 <9432> ＮＴＴ 150.6 -0.1（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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