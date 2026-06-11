　6月11日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは327銘柄。東証終値比で上昇は185銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は83銘柄。うち値上がりが64銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は950円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の11日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7878>　光・彩　　　　　　 1346　 +300（ +28.7%）
2位 <3825>　リミックス　　　　248.1　+47.1（ +23.4%）
3位 <1873>　日本ハウス　　　　　360　　+65（ +22.0%）
4位 <6264>　マルマエ　　　　　 2315　 +400（ +20.9%）
5位 <288A>　ラクサス　　　　　　114　　+18（ +18.8%）
6位 <4179>　ジーネクスト　　　　491　　+71（ +16.9%）
7位 <350A>　ＤＧ　　　　　　　　797　 +100（ +14.3%）
8位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 2600　 +313（ +13.7%）
9位 <5132>　プラスゼロ　　　　 1758　 +200（ +12.8%）
10位 <7131>　のむら産業　　　　 4000　 +410（ +11.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　800　 -300（ -27.3%）
2位 <7095>　マクビープラ　　　 1045　 -118（ -10.1%）
3位 <3070>　ジェリビンズ　　　　 74　　 -7（　-8.6%）
4位 <9262>　シルバライフ　　　680.1　-61.9（　-8.3%）
5位 <274A>　ガーデン　　　　　 2000　 -168（　-7.7%）
6位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 23.2　 -1.8（　-7.2%）
7位 <4194>　ビジョナル　　　　 7480　 -576（　-7.1%）
8位 <3031>　ラクーンＨＤ　　　　593　　-41（　-6.5%）
9位 <3747>　インタートレ　　　　370　　-25（　-6.3%）
10位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　　416　　-23（　-5.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2801>　キッコマン　　　　 1630　+39.0（　+2.5%）
2位 <5802>　住友電　　　　　10500.5 +250.5（　+2.4%）
3位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1352.5　+31.5（　+2.4%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　41700　 +920（　+2.3%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　18600　 +390（　+2.1%）
6位 <1332>　ニッスイ　　　　 1300.7　+27.2（　+2.1%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　16985　 +355（　+2.1%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 9145　 +178（　+2.0%）
9位 <6146>　ディスコ　　　　　71350　+1320（　+1.9%）
10位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 6485　 +111（　+1.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4183>　三井化学　　　　 2006.3　-13.2（　-0.7%）
2位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1535　-10.0（　-0.6%）
3位 <4911>　資生堂　　　　　 2553.1　-12.9（　-0.5%）
4位 <7261>　マツダ　　　　　　 1091　 -5.5（　-0.5%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　736.3　 -3.7（　-0.5%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　541　 -1.5（　-0.3%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3600　 -7.0（　-0.2%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 1358　 -2.5（　-0.2%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　405　 -0.3（　-0.1%）
10位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　150.6　 -0.1（　-0.1%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース