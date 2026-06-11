広陵高校野球部の暴力問題を巡り、中井哲之元監督が辞表を提出し、7月末で学校を退職することがわかりました。



広陵高校によると8日、中井哲之元監督（63）から辞表の提出があり、その日の臨時理事会で全会一致で承認されました。中井元監督は7月末で退職するということです。



広陵高校の野球部を巡っては、2025年1月に発生した部員間の暴力事案について、第三者委員会が「複数の上級生による集団暴行があった」と認定。中井元監督の指導責任についても指摘した上で、野球部に関与しないよう求めていました。





■第三者委員会 那須 寛 委員長「部員間であるとか、あるいは指導者と生徒との間において、暴力とか威圧言動が一定程度、許される空気が存在していた可能性が高い。」第三者委員会の結果を受けて学校改善検討委員会は、野球部や野球部の寮の改革を中心とした改善案を提示する予定です。学校は「第三者委員会の指摘を厳粛に受け止め、学校改革に向けて全力で取り組んでいく」としています。【中井哲之元監督の経歴】●広陵高校出身●1990年監督就任。春のセンバツで2度全国優勝。監督として春夏通算25度甲子園に出場、通算41勝【第三者委員会 調査報告書（5月28日公表）】●中井元監督が被害生徒に対し「高野連への報告がチームの不利益につながる」●甲子園出場を最重要目標とする閉鎖的な指導体制を指摘→中井元監督が練習指導や野球部の運営への関与を排除【学校の対応】●中井元監督を含む関係者の処遇については、今後理事会で審議する。●6/8 中井元監督本人が辞表提出→その日の臨時理事会で全会一致で承認【広陵学園（6月11日発表）】※一部抜粋「第三者委員会からのご指摘を厳粛に受け止め、学園・学校運営に取り組むべき施策を着実に実行するとともに、学園・学校運営に取り組むべき施策を着実に実行するとともに、学校改善検討委員会の提言もいただきながら、学校改革に向けて全力で取り組んで参ります。」今回の発表に関しての会見は、行わないということです。具体的な今後の学校改革があるのか見守っていきたいと思います。【2026年6月11日 放送】