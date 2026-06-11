サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会が１２日（日本時間）に開幕する。

開幕戦は、開催国の一つ、メキシコ対南アフリカ。４年に一度のサッカーの祭典だからというだけでなく、サッカー界の「玄人」である関係者はもれなく、この試合に目を凝らすはずだ。関係者が熱い視線を送るのは「楽しみだから」とは違った理由がある。（デジタル編集部）

新ルール「審判」の判断に注目

なぜ開幕戦が注目されるのか。「開幕戦の判定は、その後の試合の基準になるんです」

そう解説するのは、Ｗ杯男女計７大会を現地取材し、自らもサッカーを楽しむ読売新聞のベテラン記者・川島健司編集委員だ。

サッカーの競技規則の変更は、国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）が毎年２月頃に開く総会で決め、通常なら、欧州で言えば夏以降の新シーズン開幕から適用になる。ただし、Ｗ杯の年は、前倒しでＷ杯から新ルールが適用され、どの代表も慣れていない。新ルールをどう運用して裁くのか、開幕戦が一つの「指標」になるのだという。

「５秒」「１０秒」が命取りに

今大会では、試合の流れに影響しかねない新ルールの適用に注目が集まっている。

例えば、スローインとゴールキックに時間制限が設けられる「５秒ルール」だ。プレーが意図的に遅らされている場合、主審は笛を吹いて、腕を上げ５秒を数え始める。５秒を過ぎると、スローインは相手チームに移り、ゴールキックの場合は相手チームのコーナーキックとなる。接戦であればあるほど、その５秒は命取りになりかねない。

「急いでボールを離さなくてはならず、選手にはかなりのストレスになるはず」と川島編集委員。ロングスローを入れるためタオルで念入りにボールを拭く。そんな光景は見られなくなるかもしれない。

交代する選手が１０秒以内にピッチから出なければならない「１０秒ルール」も始まる。これを破ると、１分間交代選手が入場できなくなるペナルティーが科される。「１分間といっても、１分が過ぎた後、プレーが途切れた時にしか入れない。プレーが途切れなければ、かなり長い間、数の上で劣勢を迫られるわけです」と川島編集委員。観客の拍手を受けながら悠々とピッチを横切る交代シーンもなくなりそうだ。

ちなみに、５月３１日に行われた日本代表とアイスランドとの壮行試合では、前倒しでこの新ルールが適用された。アイスランドの選手１人が「１０秒ルール」を破り、ピッチ上の選手が一時１０人となり、数的優位の日本がこの間にゴールして、勝利をつかんだ。

「時間制限は、試合のテンポをよくして、実際のプレー時間を増やす狙いがある。ただ、大きな変更なので、最初は混乱するかもしれません」と川島編集委員。その上でも開幕戦でどう審判がさばくかに注目だ。

飲水タイム、どこで設ける？

今大会で設けられる「ハイドレーション・ブレイク（飲水タイム）」も試合の流れに影響を与えそうだ。脱水症予防のために、どの試合でも前後半に１回ずつ３分の時間を設けて、水分補給をすることになった。

だいたい試合の半ばに設けられるが、どのタイミングでブレイクを入れるかは主審の判断だ。川島編集委員は、「３分あれば、ベンチに戻って、監督・コーチの指示を聞くことができる。押しているチームは試合を止められたくないし、攻め込まれている側は『助かった』と思うかもしれない」。

ファウルの基準についても、「開幕戦を見て、選手や関係者は『この接触では笛が鳴った』『このプレーは笛が鳴らなかった』と参考にする」と川島編集委員は語る。

審判はどんな人？

注目の開幕戦は、ウィルトン・サンパイオ主審以下、ブラジル人のトリオと、南米の審判員がＶＡＲなども担当することが発表になった。「開幕戦の注目度が高いことは運営側も分かっているから、各国から集められた審判たちの中から優秀な人が選抜される」と川島編集委員。

Ｗ杯の審判は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が国際大会や国内試合でのパフォーマンスなどを考慮して各国から選ぶ。選出された審判員は、開幕前にセミナーを受けるなどし、担当試合が割り当てられるのを待つ。公平を期すため、対戦する２チームとは違う国籍で、所属する大陸連盟も違う人が選ばれることが基本だ。

今大会で日本から参加する、荒木友輔審判員と三原純審判員は、４試合目の開催国アメリカとパラグアイ戦で第４審判と第５審判を務めることが発表された。

過去のＷ杯では、日本人が主審を務めたこともある。１９８６年メキシコ大会と９０年イタリア大会のほか、９８年フランス大会からは５大会連続で日本人審判が主審として試合をさばいた。２０１４年ブラジル大会では、開幕戦のブラジル対クロアチア戦で、西村雄一さんが主審を務めた。川島編集委員は「開幕戦に選ばれた主審が、どういうジャッジをするか注目したい」。

新ルールもファウルも、審判の笛は試合の流れに大きく影響する。開幕戦で吹かれる笛はその後の試合にも影響することもあり、まさに、大会を占う一戦となる。

今大会は４８チーム出場

今大会のサッカーＷ杯は、６月１２日〜７月２０日（日本時間）にかけて、アメリカ、カナダ、メキシコの３か国にまたがって開催される。出場チーム数は４８で、前回から１６増えた。４８チームはまず１２組のグループリーグに分かれ、決勝トーナメント進出をかけて戦う。Ｆ組の日本は、６月１５日午前５時（同）に、オランダとの初戦を迎える。