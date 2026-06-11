第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市内で行われた。１６５校１４８チームが出場。７月４日にＺＯＺＯマリンで開会式のみを行い、９日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に行われる。

強い決意で挑む。今春のセンバツで初めて４強入りした専大松戸は、Ａシードで２回戦から登場し、天羽と四街道の勝者と対戦が決まった。高貝規仁主将（３年）は、「千葉で優勝して、また甲子園に戻って春の借りを返すことが目標」。最後の夏、再び聖地に戻って日本一をつかむ覚悟だ。

守備を重視した野球で千葉を勝ち抜く。「守備からやって点数を取られないようにしたい。自分たちの野球ができれば、勝ち進めるのかなと思います」と自信をにじませた。打線については「打撃がよくて、粘り強さがある」と分析し、「いいことを伸ばしながら、試合までの期間やっていきたい」といい最善の準備で臨む構えだ。

主将として「初戦は緊張するし、一番大事」と気を引き締めながらも、「緊張しすぎて自分たちの野球ができないということがないように、冷静になって初戦を迎えられるように準備していきます」。今春の悔しさを晴らすべく、専大松戸の“熱い夏”が始まる。